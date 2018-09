Actualizada 27/09/2018 a las 11:23

La secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha mostrado su "preocupación" por la situación en la que pueden quedar los Ayuntamientos si se aprueba la ley para hacer inversiones financieramente sostenibles "sin tener autorización del Ministerio de Hacienda".



"Un paso necesario puesto que el Gobierno de Navarra, como ha reconocido, ha incumplido la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", ha señalado en un comunicado.



Chivite ha señalado que los socialistas siguen hablando con el Ministerio para tratar de resolver "un problema creado por el Gobierno foral", que remitió la petición de inversiones, la relación de las mismas y el plan económico financiero al Ministerio "hace solo una semana, al mismo tiempo que se registró la ley, por lo que no es verdad que se lleven meses esperando respuesta".



La socialista ha reiterado que estas inversiones son "necesarias" y, por tanto, "lo deseable es que se hagan bien las cosas para que salgan adelante".



Por eso, ha dicho, si el Ministerio no tiene tiempo de estudiar el plan y responder antes del jueves próximo, cuando está previsto aprobarse la ley, "quizá habría que valorar retrasar su aprobación para asegurar que las cosas se hacen bien"



Chivite ha comentado que le preocupa que los Ayuntamientos "se queden a los pies de los caballos y que hagan inversiones que luego no puedan justificar".



Por otra parte, sobre posibles acuerdos en 2019, Chivite ha indicado que el líder de UPN, Javier Esparza, tiene que situarse en la "realidad, porque "aún no han hecho una reflexión de por qué perdieron el Gobierno".



Ha manifestado que los hechos "demuestran que UPN vota en contra de todo lo que el PSOE lleva al Congreso de los Diputados" y lo que dice Esparza "no se corresponde con los hecho" y así "difícilmente se puede llegar a acuerdos".

Selección DN+