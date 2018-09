El delegado en Navarra critica la "precipitación" del cuatripartito con las inversiones sostenibles

Actualizada 27/09/2018 a las 11:37

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha destacado que están en "contacto permanente" con el Ministerio de Hacienda para "ver si llega" la autorización para las inversiones financieramente sostenibles propuestas por el cuatripartito antes del 4 de octubre, día en el que está previsto que el plan sea debatido en el pleno del Parlamento, si bien ha criticado la "precipitación" de los socios del Ejecutivo.



Además, el delegado ha considerado "irresponsable" que hayan presentado la proposición de ley en la Cámara sin contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.



A preguntas de los periodistas antes de participar en una jornada, Arasti ha asegurado que "todos aquí en Navarra estamos por la labor que esos 113 millones se puedan materializar", aunque ha remarcado que "los pasos que se han dado y lo que se ha dicho no se corresponde exactamente con la realidad".



"Hasta el 1 de agosto no se envió esa carta al Ministerio de Hacienda y no tenía constancia de esas inversiones", ha relatado el delegado, para explicar que el Ministerio "requirió ese plan económico financiero para ver de qué manera se podían hacer, porque dentro de la ley de equilibrio presupuestario había un ítem que no se cumplía y se necesitaba esa autorización de Hacienda para poder realizarlas".



A su juicio, "ahora mismo de lo que se trata es de dialogar, pactar, el Gobierno de Uxue Barkos con el Gobierno nacional". Y ha destacado que el PSOE "desde hace poco más de tres meses que ha entrado en el Gobierno del Estado hemos demostrado que llevamos en el ADN el acuerdo y el pacto".



"Ahí va a estar el quid de la cuestión, sentarse a negociar, ver si esas inversiones financieramente sostenibles realmente así lo son y llegar a un acuerdo", ha subrayado el delegado.



Según ha indicado, "otra cosa es la precipitación con la que se ha introducido en el Parlamento esa ley de inversiones financieramente sostenibles" que, en su opinión, "desde el punto de vista de la política es irresponsable si no está todavía la respuesta del Ministerio de Hacienda".



En cualquier caso, Arasti ha destacado que desde la Delegación están en "constante comunicación" con el Ministerio de Hacienda y ha esperado que la autorización llegue antes del 4 de octubre, a pesar de que "ese proyecto económico financiero se remitió el pasado jueves, a la vez que se introducía en el Parlamento la proposición de ley, y son cosas que hay que revisar, que no se puede hacer de un día para otro". "Estamos en contacto permanente para ver si llega esa respuesta antes del 4 de octubre", ha concluido.

