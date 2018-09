El Pleno debatirá el jueves que la investigación de Davalor se amplíe a otras operaciones

Actualizada 17/09/2018 a las 14:46

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han admitido a trámite una iniciativa presentada por el cuatripartito para investigar la gestión y los procedimientos de la empresa pública SODENA.



La creación de la comisión se debatirá en el pleno del Parlamento previsto para este jueves, que también se pronunciará sobre otra comisión solicitada por UPN, PSN y PP para investigar el papel de SODENA en la concesión de créditos a Davalor Salud.



Por Geroa Bai, Koldo Martínez ha sostenido que SODENA es "un instrumento importante para el desarrollo económico y social" de Navarra y de ahí "el interés por analizar cómo ha funcionado y por buscar mejores vías de hacerlo desde la transparencia y en apoyo de la internacionalización".



Para ello el cuatripartito quiere que se investiguen operaciones como los prestamos sendas empresas de madera y caviar o la realizada con Iberdrola, cuando se compraron acciones por 175 millones de euros y se perdieron 10 al venderlas.



Una operación que resultó "fallida" como otras, ha dicho Martínez, al tiempo que ha negado que sea cierto el interés del cuatripartito, como algunos apuntan, por ocultar que ha ocurrido con los prestamos aprobados para Davalor.



Y de hecho ha mostrado su convencimiento de que este asunto terminará como las dietas de la presidenta Uxue Barkos cuando era diputada y concejal, cuya legalidad se ha cuestionado durante años y ahora los tribunales han zanjado el tema si apreciar ninguna ilegalidad.



Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha insistido en la misma línea en la conveniencia de estudiar procedimientos que han costado dinero público pero sin que ello suponga ocultar nada, ha asegurado, y añadido que "si hay algún problema de procedimiento o alguna irregularidad se va a poder aclarar".



Por Podemos-Orain Bai, Laura Pérez, ha recordado que su grupo ha presentado a lo largo de la legislatura diversas iniciativas relacionadas con SODENA porque les parece "muy grave" que la empresa publica "haya perdido 38 millones en los últimos años" y para aclarar lo sucedido "no sirve de nada estudiar un solo asunto".



También José Miguel Nuin, de I-E, ha defendido que se investigue la gestión de SODENA en los último 15 ó 17 años y ha negado que el cuatripartito quiere "diluir" el caso Davalor con una investigación mucho más amplia, sino que lo que busca es conocer "los procedimientos de decisión y de riesgo" y si "están basados en la objetividad y la independencia".



Por el contrario para los partidos de la oposición, el cuatripartito pretende "tapar la nefasta y negligente gestión del vicepresidente" Manu Ayerdi con Davalor, ha dicho el regionalista Javier Esparza.



Para UPN "otra explicación no tiene" que ahora se plantee una comisión de investigación tan amplia cuando no se ha hecho en toda la legislatura a pesar de contar con los votos suficientes para ello.



"La sensación es que igual hay mas de lo que pensábamos, igual hay alguna sorpresa. Si no es inexplicable", ha insistido, y ha añadido que a su partido no le da "ninguna confianza" la situación creada, por lo que ha pedido que "no se mezclen" Davalor y el resto de la gestión de SODENA.



María Chivite, portavoz del PSN, ha sostenido también que el Gobierno de Navarra tiene "algo que ocultar" con Davalor y por eso el cuatripartito "pretende desviar la atención" ampliando el objeto de la comisión de investigación, lo que ha calificado como "la estrategia del calamar para ensuciarlo todo y que no salga nada en claro. Y eso que este Gobierno decía que era el de la transparencia".



En este mismo sentido, la portavoz del PP, Ana Beltrán, ha criticado "la dictadura del cuatripartito" para meter en el orden del día del pleno del jueves esta cuestión y así "tapar las vergüenzas de la presidenta Barkos y del vicepresidente Ayerdi", aunque de esta manera ha advertido, "dan a entender que tienen mucho que esconder".

