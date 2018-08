La plantilla de VW Navarra espera con "preocupación" explicaciones sobre el ERTE

Actualizada 21/08/2018 a las 18:17

La plantilla del fabricante automovilístico Volkswagen (VW) Navarra espera con "inquietud, incertidumbre y preocupación" la reunión que, en las próximas horas, mantendrán los sindicatos con la dirección para acordar los días de suspensión de contratos de trabajo derivados de la falta de abastecimiento de motores.

Así lo ha señalado el presidente del Comité de Empresa, Alfredo Morales (UGT), tras la reunión mantenida este martes para organizar la mesa negociadora que determinará los días de cierre de la planta que pide la empresa por la falta de motores para poder fabricar, debido a un retraso por las homologaciones.

Ya este lunes la dirección de Volkswagen Navarra anunció al comité de empresa su intención de iniciar la tramitación de un expediente de suspensión de contratos de trabajo de ocho días por causas productivas, que en principio afectarían a los cinco de la primera semana de septiembre, del 3 al 9, y tres días más por definir.

Tras esa notificación se abre ahora un período de consultas y negociación de quince días, que llevarán a cabo la mesa negociadora para la que este martes se han elegido los representantes, con los que el Comité ha pedido a la dirección mantener una reunión, a lo que ahora se espera que ésta responda con una convocatoria para comenzar mañana mismo las reuniones.

Morales ha planteado que la dirección debe "detallar en primer lugar los motivos y las consecuencias" del expediente, porque las primeras noticias fueron "algo muy ambiguo. Necesitamos una justificación que presentar a la plantilla y saber la profundidad y el alcance, para a partir de ahí hacer una diagnóstico y llegar a un acuerdo".

Al respecto, ha reconocido que "hay una preocupación, una inquietud en la plantilla, básicamente porque hay una incógnita que no está despejada: el alcance" del parón de producción. En este sentido, ha reconocido que si finalmente se tratara de los 8 días inicialmente apuntados, "y confío en que sólo sea eso, lógicamente será un pequeño paréntesis en nuestro programa de producción y no pasará nada, lo recuperaremos después", pero "si no es así, la preocupación es mayor", ha advertido.

"Esa incógnita debe despejarla la empresa. Es una incertidumbre que crea preocupación en la plantilla", y que espera que en la primera reunión pueda rebajarse, ha dicho Morales.

