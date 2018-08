El SUP dice que mandos policiales con "sesgo nacionalista" están "minando la imagen" de Policía Nacional y Guardia Civil en Navarra

Actualizada 09/08/2018 a las 16:31

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cossío, ha afirmado que en Navarra hay "estructuras de mando de determinadas policías" que tienen "un sesgo nacionalista muy importante" que "están entorpeciendo y minando la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)".



Así se ha pronunciado en una entrevista en la COPE, en la que se le ha preguntado por la polémica abierta a raíz de que los sindicatos SIPNA-FEPOL y CSIF-SPF criticasen la "falta de gestión y coordinación" en el crimen sucedido en el barrio pamplonés de San Jorge el pasado domingo, en el que un hombre se atrincheró en su domicilio después de matar presuntamente a su suegro.



"Que un ciudadano llame al 112 y que casi media hora más tarde ese mismo ciudadano llama al 091 porque todavía no ha llegado nadie está poniendo en evidencia que se está evitando llamar a las FCSE", ha afirmado Cossío que ha añadido que "desde el 112, de un tiempo a esta parte, nos dicen que se está tratando de dar un protagonismo a la Policía Foral".



Para el portavoz del SUP, "el problema viene de un sindicato" que, antes de la toma de posesión del actual Gobierno de Navarra, "estaba pidiendo por escrito que se replegasen o desapareciesen los FCSE de Navarra".



"Es una búsqueda absurda de notoriedad y de protagonismo que lo único que conlleva es que haya unas tensiones entre los profesionales que integramos las diferentes policías" y "en detrimento de la seguridad y el servicio que podemos ofrecer a los ciudadanos", ha remarcado. "El problema es el protagonismo que algunos se quieren arrogar y que quieren por narices hacerse cargo", ha añadido.



Sobre la polémica por la actuación de los GEO de la Policía Nacional, que tuvieron que desplazarse desde Guadalajara, en vez de la Policía Foral, Cossío ha explicado que "el protocolo establece que el cuerpo primero que llega es el que se hace cargo de la intervención y, si en un momento dado, debemos dar un paso atrás porque no tenemos los medios necesarios, se da, no tenemos ningún tipo de complejos".



El representante del SUP ha resaltado que la "colaboración, actitud e información prestada" por bomberos y Policía Foral en el suceso "ha sido ejemplar".



"A nivel operativo no tenemos problemas, son esas estructuras de mando de determinadas policías" que tienen "un sesgo nacionalista muy importante" y que "están entorpeciendo y minando la imagen de los FCSE", ha señalado. En este sentido, Cossío ha abogado por la colaboración entre los diferentes cuerpos policiales "sin hacer daño a la imagen de las policías y de los responsables de los cuerpos". Así, ha destacado que "en un momento dado el 112 debería pasar con la misma celeridad una información o una llamada que haya entrado" a las distintas Policías.



"Desde las instituciones deben abogar y tratar porque esa coordinación sea efectiva; si lo que están haciendo es poner palos en los radios, al final vamos entrar en conflicto, y es lo que tenemos que evitar, porque lo que sale perjudicado es la seguridad pública", ha advertido.



Ramón Cossío ha asegurado que esta actitud "lo hemos visto sistemáticamente en otras comunidades con policías autonómicas" y con gobiernos "de signo independentista o nacionalista".



Para el representante del SUP "es un error que esa sea la prioridad". Se ha mostrado favorable por que las policías autonómicas "vayan haciendo el relevo operativo a las FCSE en aquellas competencias" que se vayan asumiendo "pero siempre atendiendo a criterios de eficacia y no con prisas" porque "el objetivo es que se haga bien y se de un servicio con las máximas garantías". "Si la única prioridad es que desaparezcan las FCSE del escenario para dar ese protagonismo estaremos haciendo flaco favor a la seguridad pública", ha concluido.

