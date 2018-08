Familiares de víctimas califican la sentencia del TC de "hiriente" pero "previsible"

Actualizada 08/08/2018 a las 12:29

Representantes de los familiares de víctimas de violencia policial han considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley foral de reconocimiento a las víctimas de motivación política producida por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos era "previsible" pero "no por ello deja de herir" su "dignidad".

Así lo ha afirmado este miércoles por la mañana en rueda de prensa uno de los familiares de víctimas de violencia policial, Fermín Rodríguez, que ha comparecido junto a Idoia Zabalza en representación de diversos colectivos y familiares para valorar la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley foral que amparaba sus casos.

"La sentencia era previsible, pero no por ello deja de herir nuestra dignidad", ha manifestado Rodríguez, que ha recordado casos como los de Alsasua o 'La Manada', donde "diversos estamentos judiciales han resuelto de una forma que ha producido en la sociedad una reacción de asco y repulsa".

En esta misma línea, ha denunciado que las diversas fiscalías del Estado también acostumbran a "actuar de oficio solo contra expresiones que incluyan la monarquía, el gobierno o supuestas exaltaciones del terrorismo y se olvidan de actuar contra grupos y asociaciones de carácter fascista y de extrema derecha".

De esta forma, ha asegurado que "nunca habría hecho falta" una ley como la recurrida" si alguna vez la judicatura hubiera hecho el trabajo que tiene encomendado, es decir, buscar a los culpables de hechos delictivos, juzgarlos y condenarlos a una pena justa a su delito probado".

"Sin embargo, nos tiene acostumbrados al sobreseimiento de causas en las que estén implicados cualquier miembro de las fuerzas de seguridad, y en el mejor de los casos, a condenas y penas ridículas e insultantes, si no es que finalmente resultan indultados", ha lamentado.

Tras reconocer que el cambio de Gobierno en Navarra supuso para este colectivo "el final institucional de muchos años de silencio y olvido", ha criticado que no ocurre lo mismo con el Ejecutivo central.

"Para nosotras da igual quién gobierne, siempre nos encontramos con una oposición total a nuestras reivindicaciones, con un muro de impunidad formado por el PSOE y el PP. Así tapan sus respectivas vergüenzas de guerra sucia o terrorismo de Estado", ha continuado.

Según ha matizado, "no importa" lo que estos grupos voten en el Parlamento de Navarra, ya que "sus direcciones y las de sus aliados en Madrid siempre dan una respuesta contraria y obstruccionista".

Rodríguez, que ha recordado que esta ley "ya entró con prisas en las últimas semanas del anterior Gobierno de UPN", ha reconocido que no era una norma "perfecta".

"Por supuesto, mejorable, pero era nuestra ley, la que aprobaron nuestros representantes en el Parlamento Foral", ha reivindicado para destacar que "además del reconocimiento y la reparación, dejaba puertas abiertas a la creación de comisiones que investigasen casos que la justicia ordinaria había dejado en el olvido".

En este sentido, ha lamentado que "la anulación de prácticamente todo el articulado supone un atentado a la soberanía" del Parlamento y por ende a la de todos los navarros.

A este respecto, y a preguntas de los periodistas, ha afirmado que el de la Comunidad Autónoma Vasca no sería el modelo a seguir, porque solo se limita al reconocimiento y la reparación. "Una ley que no deje puertas abiertas a una investigación no sería bien recibida -ha apostillado-, queremos una ley que nos deje investigar nuestros casos".

Por todo ello, ha reivindicado "la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de la violación sufrida de los derechos humanos", así como "todos los derechos para todas las víctimas".

"La historia debe recoger todos los relatos con imparcialidad y lo que sobre todo exigimos es que todas las víctimas de la violencia política de estos años tengamos los mimos derechos, sin clasificarnos en víctimas de primera o de segunda", ha zanjado.

Cuestionado sobre las declaraciones vertidas por el nuevo dirigente del Partido Popular, Pablo Casado, en las que negaba que en España hubiera víctimas de abusos policiales, Rodríguez ha respondido que "la historia deja claro que el señor Casado estaba mintiendo o desconoce totalmente la historia de este país".

"Hasta el Tribunal Constitucional reconoce que aquí ha habido casos de violencia policial", ha garantizado.

Etiquetas Tribunal Constitucional

Selección DN+