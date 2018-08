Este lunes se prevé el día más caluroso del año en Navarra

05/08/2018 a las 15:30

El golpe de calor va a tocar techo este lunes en la Comunidad foral que, según las previsiones, va a experimentar el día más caluroso en lo que llevamos de año, ya que se prevé que las máximas puedan llegar a los 37 grados en el centro de Navarra e incluso los 39 en la parte norte de la Comunidad foral. La Aemet ha activado la alerta amarilla en todo el territorio, excepto en la Ribera, donde la alerta será naranja en las horas centrales del día.

Este lunes se presenta poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas en la mitad occidental. El viento soplará flojo variable tendiendo a sureste al final del día y la temperaturas mínimas se mantienen con cambios ligeros con las máximas en aumento, más acusado en el extremo noroeste y con aumentos notables en la Vertiente Cantábrica.

En Pamplona, se espera que los termómetros alcancen 37 grados de máxima y 19 de mínima. En Tudela, la máxima será de 36 grados con una mínima de 21 grados, en Estella las temperaturas fluctuarán entre los 37 de máxima y los 19 de mínima y, en Roncal, la máxima podría dispararse hasta los 39 grados con 16 de mínima.

Según el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate, para el miércoles y jueves llegará a Navarra una masa de aire procedente desde el Atlántico mucho más húmeda y fría que la existente hasta entonces, poniendo así punto final al golpe de calor que nos acompaña desde el pasado jueves día 2. También aparecerán chubascos y tormentas.

10 recomendaciones para combatir el calor



1. Beba agua y líquidos con frecuencia, aunque no sienta sed y con independencia de la actividad física que realice.

2. No abuse de las bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de azúcar.

3. Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, preste especial atención a bebés y niños pequeños, mayores y personas con enfermedades que puedan agravarse con el calor y la deshidratación, como las patologías cardiacas.

4. Permanezca el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados.

5. Procure reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas más calurosas (de 12.00 a 17.00).

6. Use ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

7. Nunca deje a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a niños, ancianos o enfermos crónicos).

8. Consulte a su médico ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.

9. Mantenga sus medicinas en un lugar fresco. El calor puede alterar su composición.

10. Haga comidas ligeras.

