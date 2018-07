Actualizada 30/07/2018 a las 16:06

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, ha afirmado que el Gobierno de Navarra ha aplicado en estos tres años de legislatura "una política de integración y de cohesión social y territorial, sin marginar y sin discriminar a nadie", y sin "revancha" hacia el "régimen".



Koldo Martínez, que ha ofrecido una rueda de prensa junto con el también parlamentario Unai Hualde para hacer balance de los tres años de legislatura, ha asegurado que "es la primera vez en Navarra en las últimas décadas en las que un Gobierno no trabaja para mantener la dominación de unos sectores y de unas personas privilegiadas sobre la mayoría de la ciudadanía".



Según ha sostenido, "el Gobierno del cambio no ha ido en contra de los sectores tradicionalmente privilegiados, reproduciendo sus formas de actuar solo que a la inversa, no hemos hecho lo que algunos decían para amedrentar a la sociedad navarra, no hemos querido entrar en una espiral de agravios sino que hemos impulsado una política a favor de todos los navarros".



Koldo Martínez ha precisado que "esto no quiere decir que la política que hemos impulsado haya sido neutral" y, como ejemplo, ha citado "una política fiscal progresiva y mucho más redistributiva que la que habían aprobado Gobiernos anteriores". "Del resultado de estas políticas se beneficia el conjunto de la población y no aquellas personas que nos votaron", ha indicado.



Koldo Martínez ha afirmado que "esto se ha hecho sin marginar y sin discriminar a nadie". "Esto también es un cambio que va en contra del ADN de UPN y de la lógica habitual de los políticos. En el PP hemos visto que el señor Pablo Casado ha marginado a todo el sector de Soraya Sáenz de Santamaría y en Podemos, un sector parece que está marginando totalmente a otro", ha asegurado.



"LA OPOSICIÓN, UN CERO"



El portavoz de Geroa Bai ha sostenido que "en esta situación de no revancha, de medidas en positivo que hemos impulsado para todos los navarros, los partidos de la oposición se sienten muy incómodos, se sienten perdidos, desbaratados, y por eso tratan de crear con mayor o menor éxito polémicas en las que se sienten cómodos, con posturas artificiales que no están cuajando socialmente".



"La oposición, en política real, no es que suspenda, es que saca un cero. Están fuera de la centralidad, se están alejando cada vez más de la mayoría social navarra", ha asegurado.



Sobre el entendimiento del cuatripartito para la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2019, año electoral, Koldo Martínez ha dicho que "por parte de Geroa Bai y por parte del Gobierno va a haber un esfuerzo ímprobo por sacar adelante los cuartos presupuestos de la legislatura". "Los presupuestos se aprueban con diálogo, cediendo en unos campos e imponiendo, entre comillas, en otros, y llegando a acuerdos. Vamos a poner toda la carne política en el asador para que haya presupuestos", ha asegurado.



"EL CAMBIO, MÁS ALLÁ DE 2019"



Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha afirmado, con vistas al último año de la legislatura, que "es el momento de echar el resto para que el cambio que hemos sido capaces de desarrollar sea también el futuro de los navarros más allá de 2019".



Entre los retos para el próximo curso, ha citado el debate de la ley del derecho subjetivo a la vivienda, la modificación de la ley de turismo, culminar los trabajos para actualizar el Fuero Nuevo, la nueva ley foral de derechos culturales, la ley de actividades de incidencia ambiental, la ley de cambio climático, y la reforma de la Administración Local.



Además, Unai Hualde ha explicado que Geroa Bai ha registrado una moción para su debate en el primer pleno del próximo curso que hace referencia al cambio de Gobierno en España con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.



Con la citada moción, Geroa Bai quiere que el Parlamento foral inste a los Gobiernos navarro y central a "iniciar de inmediato conversaciones para la asunción por parte de la Comunidad foral de las competencias aún no transferidas por el Estado, estableciendo un calendario de trabajo para su materialización en el plazo de seis meses y otorgando un lugar preferente a las de I+D+i, tráfico e instituciones penitenciarias".



Asimismo, Geroa Bai plantea que "en el nuevo tiempo de relaciones que se abran entre las instituciones navarras y el Estado se evite el recurso sistemático de las normas aprobadas en esta Cámara ante el Tribunal Constitucional y se revisen las disfunciones generadas por recursos presentados con anterioridad, de forma que se aborden dichos problemas desde el diálogo y la negociación de los conflictos competenciales, sacando dichas cuestiones en la medida de lo posible de la vía judicial".

Selección DN+