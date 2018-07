Bildu insta a paralizar el proyecto del TAV y a hacer estudios de rentabilidad

Actualizada 25/07/2018 a las 13:07

EH Bildu ha presentado una moción en el Parlamento Foral en la que, basándose en el reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE), piden la paralización de las obras del tren de alta velocidad en Navarra y que se haga un estudio de impacto socioeconómico y medioambiental del proyecto.



El Tribunal Europeo considera que las líneas ferroviarias de alta velocidad en el bloque comunitario son un "mosaico ineficaz" de líneas sin un plan realista a largo plazo y critica que los retrasos y sobrecostes son "la norma".



Los auditores señalan que las decisiones de construir líneas de alta velocidad se toman "con frecuencia basadas en consideraciones políticas", sin hacer en general análisis sobre los costes y beneficios de las mismas, y cuestionan su gestión.



El portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado en conferencia de prensa que esta resolución de los auditores europeos es "un hito histórico", ya que "viene a romper lo que han sido los lugares comunes" para la defensa del TAV en Navarra.



En ese sentido, ha comentado que el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, tiene un "empecinamiento" en defender la rentabilidad económica y social del TAV, cuando el informe confirma que el proyecto es "una pesada carga para el contribuyente".



Por ello, ha afirmado que no entienden que Ayerdi defienda "a capa y espada" un nuevo convenio con el Estado, que EH Bildu, ha anunciado, no va a apoyar, porque no respaldan un proyecto ferroviario "despilfarrador e ineficiente", sino que su "apuesta estratégica" es desarrollar un modelo de "tren social".



Si el Gobierno de Navarra sigue defendiendo este proyecto, ha destacado, lo hará "en contra de la posición de tres de sus socios" y del propio informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.



Respecto a la eliminación del bucle ferroviario de la comarca de Pamplona, ha señalado que se debe estudiar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista urbanístico y financiero, pero no se debe vincular a su juicio a la llegada o no de la alta velocidad a Pamplona.



El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha declarado que, en este asunto, Navarra vive en el "día de la marmota", porque nuevamente el Gobierno Foral busca un acuerdo con el Estado con "mediadores", ahora el PSN y anteriormente UPN.



Ramírez ha denunciado que "para algunos parece que nada ha cambiado" tras el "demoledor" informe el Tribunal de Cuentas europeo, cuyas conclusiones son "absolutamente extrapolables a Navarra".



Algunos políticos, ha dicho, "ponen el grito en el cielo" por las ayudas concedidas a Davalor, argumentando que carecen de informe de rentabilidad, pero no lo hacen en relación al TAV.



Por estos motivos, EH Bildu ha presentado una moción en la que insta a paralizar las obras del TAV iniciadas en el tramo Villafranca-Falces, así como a no proceder a la adjudicación de ningún otro tramo o subtramo más, y a realizar estudios de impacto socioeconómico y medioambiental y los proyectos técnicos necesarios para modernizar la red ferroviaria actual y apostar por un "tren social" para el transporte de personas y mercancías.

