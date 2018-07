Actualizada 25/07/2018 a las 12:42

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado sobre la posible constitución de una comisión de investigación en el Parlamento foral en torno a los préstamos de Sodena a Davalor Salud que su grupo "no se va a oponer a todo lo que sea transparencia".



Adolfo Araiz ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "la propia presidenta del Gobierno ya ha dicho que cuando no hay nada que ocultar no hay ningún problema en hacer ejercicios de transparencia".



También ha afirmado que el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, "dijo que él asumiría toda su responsabilidad y la tendrá que asumir si hubiera alguna responsabilidad política" por los préstamos que concedió la empresa pública Sodena a Davalor Salud, en situación de concurso de acreedores.



Adolfo Araiz ha explicado que EH Bildu ha mantenido "en todo momento mantenido una posición clara en el sentido de decir que Sodena en su momento hizo una apuesta, planteada y dirigida por el propio vicepresidente Manu Ayerdi". "Asumió esa responsabilidad y en todo caso tendrá que explicar cuál es la situación actual. Ya nos dijo en diciembre del año pasado que la situación era muy delicada y que por lo tanto esa situación de concurso de acreedores se podía producir en cualquier momento. Dicho esto, pedimos claridad y transparencia", ha indicado.



El parlamentario de EH Bildu ha considerado que "Ayerdi adoptó una decisión que en todo momento ha reconocido que era personal, en el sentido de que fue a su instancia, y cualquier derivación política que pudiera haber, deberá asumirla".



No obstante, Adolfo Araiz ha afirmado que "esto mismo de lo que se está acusando a Ayerdi, UPN lo llevó a efecto en algunas otras ocasiones y por importes muy superiores y sin informes". "Aquí había informes, no eran de Sodena sino del departamento, pero había informes. En otras ocasiones, una simple carta de tres líneas bastó para la adquisición de acciones de Iberdrola", ha indicado.



Ha reconocido que, aunque había informes técnicos y jurídicos del departamento de Desarrollo Económico, los informes que realizó Sodena previos a la primera concesión de préstamos "no eran positivos". "A partir del momento de la concesión, los siguientes informes de Sodena han sido positivos", ha indicado.

