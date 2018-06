El encuentro entre el doctor Bob y el corredor de bolsa Bill Wilson en Akron (Ohio) el 10 de junio de 1935 supuso el nacimiento de Alcohólicos Anónimos (A.A.), una organización que aterrizó en Navarra hace unos 40 años y donde cuenta a día de hoy con 16 grupos activos, distribuidos de norte a sur de la comunidad, con una media de dos sesiones semanales. “El número exacto de participantes es difícil de precisar, porque fluctúa. Nosotros solamente exigimos para ser miembros de pleno derecho el deseo de dejar de beber. Por eso, no elaboramos ningún listado”, explica uno de sus portavoces. En el mundo se estima que hay entre 2 y 2,5 millones de integrantes, repartidos en más de 190.000 grupos.

La filosofía de la comunidad parte de “compartir experiencia, fortaleza y esperanza” para resolver el problema que todos ellos tienen en común: la adicción a la bebida. Este año, para conmemorar el 83 aniversario, han organizado hoy una sesión pública en el ayuntamiento de Irurzun a las 19 horas, donde explicarán a todos los interesados el programa de recuperación que llevan a cabo. Participarán también representantes de Al-Anon, un colectivo ‘hermano’ pero que centra su acción en los familiares y el entorno del alcohólico.

Recuerdan que no están afiliados a ninguna religión, secta, partido político o institución alguna. Son “todos voluntarios” y acuden “allá donde les llaman”. Se mantiene gracias a sus propias contribuciones, pero no hay “cuotas ni honorarios”. No hacen suya ninguna otra causa más que el que es su principal objetivo: “Mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar ese estado”.

Libertad de elegir

“A mí Alcohólicos Anónimos me dio la libertad de elegir qué es lo que yo quería hacer, porque no hay ninguna prohibición”, comparte este portavoz, que llegó a la organización hace 17 años. Valora que es fundamental que el afectado “quiera” recuperar el control de su vida. “Si vienes porque te obliga la familia, te acabas rebelando y normalmente no funciona”, piensa. El contacto “cara a cara” con los compañeros “ayuda muchísimo”. “Sientes que quien te escucha se identifica en seguida”.

La persona que llega suele rondar los 40 años, “ahora ha podido bajar un poco”, y suele hacerlo en un estado “bastante deteriorado”. “Cuesta mucho asumirlo”. Sobre el cambio de patrón en el consumo de alcohol, en los últimos tiempos observan “que la forma de beber ha cambiado”. “Se ven muchos atracones, consumos de mucha cantidad en muy poco tiempo”. También que “cada vez llega más gente derivada por los propios médicos de familia”. “Te ingresan y te limpian, pero después tienes que mantenerte sin beber. Eso es lo verdaderamente complicado”. En la actualidad, las mujeres que dan el paso de acercarse hasta A.A. son más que los hombres. “Antes bebían de modo más privado, en casa. Ahora hay menos tabús, y para nosotros eso es fantástico”.

El alcohólico lo es “para toda la vida”, recuerdan. “Las recaídas son terroríficas. Una vez que has perdido la capacidad de control sobre la bebida, no se vuelve a recuperar nunca”.

