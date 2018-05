La Fiscalía es por el momento la única de las partes implicadas que ha presentado el recurso anunciado a la sentencia que condenó a los cinco integrantes de la Manada a nueve años de cárcel por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016, mientras que el resto apura el plazo que finaliza la próxima semana.



Así lo han confirmado fuentes de la Fiscalía, que ya había anunciado su intención de recurrir, al igual que la acusación particular que representa a la víctima, y las acusaciones populares -Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra-, partes todas ellas que consideran que los hechos fueron constitutivos de una agresión sexual y no de abusos sexuales como considera el fallo.



La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra también será recurrida por los cinco acusados, a cuatro de los cuales les representa un mismo letrado, mientras que otro abogado ejerce la defensa del quinto, aunque ambos basarán su recurso en la inocencia de sus patrocinados por entender que las relaciones sexuales que mantuvieron con la chica fueron consentidas.



El fallo que condenó a cada uno de los cinco integrantes de la Manada a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, al no apreciar violencia contra la joven, se conoció el pasado 26 de abril, cuando se abrió un plazo de diez días hábiles desde que les fue notificada la sentencia para presentar posibles recursos.



Sin embargo, hubo que ampliar este período al detectarse un error en el apellido de uno de los condenados, y el pasado viernes de nuevo se conoció que la Audiencia Provincial de Navarra prorrogaba cinco días el plazo para la presentación de recursos a la sentencia, plazo que concluirá los próximos lunes y martes, según la fecha en la que cada parte recibió la comunicación.



Serán recursos de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, presidida por Joaquín Galve -presidente a su vez del TSJN- y formada por cinco magistrados.