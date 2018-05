La nueva sede que albergará las instalaciones de Policía Foral e Interior se ubicará en los terrenos de Sauquín, en el valle de Aranguren (entre Mendillorri- Ronda Este-Badostain) y será necesario invertir unos 30 millones de euros en los próximos cuatro o cinco años.



Así lo anunció ayer la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, quien afirmó que el emplazamiento se ha elegido después de que Nasuvinsa analizara la idoneidad de 17 alternativas. Al final, el lugar elegido es el mismo que ya previó el Gobierno de UPN en 2008 para la malograda Ciudad de la Seguridad, lo que le valió ayer al parlamentario Sergio Sayas para criticar al Ejecutivo de Barkos por “haber perdido tres años en elegir una ubicación que ya había encontrado UPN”.



La consejera Beaumont, que acudió a comisión parlamentaria para dar explicaciones del proyecto, replicó que el estudio de alternativas ha sido “necesario”, entre otras cosas “porque no es lo mismo el proyecto de más de dos millones de metros cuadrados que había pensado UPN para la Ciudad de la Seguridad que el actual, que se implementará en unos cien mil metros cuadrados”. También alegó que había transcurrido demasiado tiempo desde la elección de ubicación por parte de UPN, lo que ha permitido que existieran nuevos suelos vacantes. “Había que estudiar alternativas, semejante infraestructura no puede ir allí porque me dé la gana, hay una legislación y una jurisprudencia a cumplir”, enfatizó Beaumont.



Sedes que se desplazarán



La nueva sede acogerá la comisaría central de Policía Foral, actualmente en Beloso; el servicio de Desarrollo de Políticas de Seguridad, ubicado en Cordovilla; la Escuela de Seguridad, en Beriáin; la Dirección General de Interior, en el Palacio de Navarra; y el servicio de Protección Civil, en la calle Aoiz de Pamplona.



Del terreno elegido, la consejera destacó su adecuación “para la implantación de la actividad y para sucesivas ampliaciones”, la orografía llana “favorable a la urbanización y la seguridad” y “el acceso inmediato a la ronda este de Pamplona”. Explicó que gran parte de la superficie son parcelas de titularidad municipal “de fácil adquisición” y que en la actualidad se está contemplando con el Ayuntamiento del Valle de Aranguren la modificación de su plan municipal o la tramitación de un PSIS, “decisión que todavía no esta tomada”. No obstante, esta última posibilidad gusta menos ya que demoraría un año.



A la vez, el Gobierno mantiene conversaciones para la adquisición de los terrenos con el Valle de Aranguen y este mismo año se podría materializar parte de la compra. Parte del pago se podría materializar mediante prestación de servicios de seguridad ciudadana por parte de Policía Foral en Aranguren.



Apoyo unánime al proyecto



Todos los grupos parlamentarios ofrecieron su respaldo al proyecto de traslado de sede ya que como ironizó Couso (Podemos) las instalaciones de la Comisaría de Beloso “están al nivel de las que emplea el coyote para coger al correcaminos”. No obstante, desde UPN y PSN se expresaron dudas por el “retraso” en el proyecto.