Los agentes de 'La unidad' viajan al Kabul talibán para evitar un atentado

nueva temporada de 'La unidad', la serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini para Para este fin de semana las plataformas apuestan fuerte por el suspense y la acción. Por un lado, la, la serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini para Movistar Plus+ que se traslada a Kabul en los convulsos momentos de la huida del personal de las diferentes administraciones europeas ante el avance talibán; por otra parte, con el lanzamiento por parte de Netflix de un nuevo 'thriller' psicológico de la mano de Aitor Gabilondo y protagonizado por Arón Piper, 'El silencio'.

'La unidad Kabul' Movistar Plus+. 18 de mayo

Tercera temporada de la serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini que consta de seis capítulos y que viaja a Afganistán, a aquellos frenéticos y dramáticos días de agosto de 2021, cuando la capital afgana cayó en manos de los talibanes. Varios agentes de la Policía Nacional, Marcos (Michel Noher), Miriam (Marian Álvarez) y Nawja (Fariba Sheikhan), afrontan una nueva misión en la que pretenden reunirse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas del ISIS.

'Besos, Kitty' Netflix. 18 de mayo

'Spin off' de la aclamada trilogía de películas de 'A todos los chicos de los que me enamoré' y los 'bestsellers' de Jenny Han. Se trata de una comedia romántica juvenil en la que Anna Cathcart retoma el papel de Kitty, ahora en Corea del Sur. En esta ocasión, no estarán ni Lana Condor ni Noah Centineo, sino que la historia girará en torno a Kitty Song Covey, la hermana menor de Lara Jean, que seguirá su propio camino.

'El silencio' Netflix. 19 de mayo

Netflix apuesta fuerte por el suspense con esta nueva serie creada por Aitor Gabilondo en la que Arón Piper se mete en el papel de Sergio Ciscar, un expresidiario puesto en libertad tras cumplir condena por asesinar a sus padres cuando aún era menor de edad. Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio para los agentes que comienzan a vigilar sus pasos.

'Spy/Master' HBO Max. 19 de mayo

Vuelve la Guerra Fría a la pequeña pantalla. La serie creada por Adina Adina Sadeanu y Kirsten Peters, está ambientada en pleno conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y narra una semana en la vida del personaje ficticio Victor Godeanu, interpretado por Alec Secareanu.

'Fatal Attraction' (Atracción fatal) SkyShowtime. 22 de mayo

SkyShowtime estrena esta miniserie de ocho episodios que le da un giro de tuerca al clásico 'thriller' psicosexual de los ochenta con temas atemporales como el matrimonio y la infidelidad desde la óptica de una actitud más moderna y una visión más empoderada de la mujer. En el papel protagonista tenemos a Lizzy Caplan y Joshua Jackson.

'German Genius' HBO Max. 23 de mayo

Serie de humor en la que el actor Kida Khodr Ramadan se interpreta a sí mismo en esta sátira dividida en ocho capítulos y basada en un intercambio de tuits entre Ramadan y Ricky Gervais en 2018. Ramadan convence a Gervais para que le ceda los derechos de una adaptación alemana de 'Extras'.

'Platónico' Apple TV+. 24 de mayo

Rose Byrne y Seth Rogen vuelven a verse las caras tras protagonizar 'Malditos vecinos'. En esta comedia interpretan a Sylvia y Will una pareja platónica de ex mejores amigos que se acercan a la mediana edad y retoman su relación tras una larga época sin saber nada el uno del otro.

'Chino americano: la serie' Disney+. 24 de mayo

Basada en la innovadora novela gráfica de Gene Luen Yang, la serie narra la vida de un adolescente normal, estadounidense de origen chino, cuya vida cambiará para siempre cuando se hace amigo del hijo de un dios mitológico. Comenzará, entonces, una lucha del joven para conocer su propia identidad y la de su familia a través de la comedia y la acción. Esta serie de Disney+ cuenta con un reparto de lujo con los oscarizados Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, James Hong y Stephanie Hsu.

'Fubar' Netflix. 25 de mayo

Netflix estrena nueva serie con un viejo rockero: Arnold Schwarzenegger, un agente de la CIA a punto de jubilarse que descubre un secreto sobre su familia por el que se ve obligado a volver a la acción una última vez.