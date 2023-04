La periodista Susanna Griso denuncia un "burdo" montaje en el que parece que es detenida

Antena 3 Susanna Griso ha denunciado a través de su cuenta en imagen falsa en la que aparece en el momento de ser detenida por agentes de la Policía Nacional. La periodista deha denunciado a través de su cuenta en Twitter unaen la que aparece en el momento de ser detenida por agentes de la Policía Nacional.

Según ha publicado la presentadora del programa 'Espejo Público', "el montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo pero la policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas". "Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra", asegura.