Manu Tenorio confiesa que la relación con sus compañeros de 'Operación Triunfo' está rota

La buena relación y la amistad que existía entre los concursantes de la primera edición de ' Operación Triunfo ' tras más de 20 años ya es historia. La inolvidable primera edición de este concurso musical que hizo historia en la televisión española y en el que tantos cantantes comenzaron su carrera parecía que había unido para siempre la vida de estos triunfitos, que año tras año seguían reuniéndose y hablaban maravillas unos de otros pese a ser competencia en el panorama musical. Pero esa relación se ha hecho añicos.

El primer ejemplo de esta distancia fue la polémica que surgió con la boda de Chenoa, quien no invitó a este día tan especial a quien fuera una de sus grandes amigas de OT, la ganadora Rosa López. La mallorquina admitió que no la había invitado porque no era su amiga. Ahí comenzó a resquebrajarse esa amistad que ellos mismos habían definido alguna vez como "una familia".

El último en hablar de la mala relación que parece haber ahora entre los 'triunfitos' es Manu Tenorio. El cantante andaluz ha confesado al programa 'Socialité' de Telecinco que ya no existe "ningún tipo" de chat y que desapareció hace un tiempo. "Se ha eliminado ese chat, yo qué sé, es curioso", ha confirmado el artista, quien admite también que la relación entre ellos : "Se ha enfriado un poco bastante la cosa, últimamente la gente está muy dispersa".

Preguntado por la razón de por qué no se organiza la gira conjunta de todos los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo que prometieron, a modo de reencuentro, Manu Tenorio ha dicho con ironía: "No lo sé, quizás por agendas... Pido el comodín del público".