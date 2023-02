Juan Carlos Unzué en 'Viajando con Chester': "La vida me ha permitido vivir una prórroga"

'Viajando con Chester'. Unzué ha querido aprovechar su visita al famoso sofá para contar cómo le ha cambiado la vida la ELA, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2019 pero de la que no contó nada hasta junio de 2020. El exfutbolista navarro Juan Carlos Unzué ha sido uno de los últimos invitados de Risto Mejide para charlar un rato el programa. Unzué ha querido aprovechar su visita al famoso sofá para contar cómo le ha cambiado la vida la ELA, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2019 pero de la que no contó nada hasta junio de 2020.

Desde que hizo pública su enfermedad, el exfutbolista ha querido hacer visible esta dolencia para conseguir recaudación y ayudas para la investigación y los afectados. La ELA es una enfermedad incurable que tiene una esperanza de vida de entre 3 y 4 años desde el diagnóstico, afecta a la musculatura y, en algunas fases, a la respiración. En su vida cotidiana, Unzué cuenta que le afecta a la movilidad: ''Desde hace unos meses no puedo vestir ni asear solo'', pero, según reflexiona el navarro, "la vida me ha dado una posibilidad de vivir una prórroga".

Unzué comenzó la entrevista acompañado de su esposa, María, una mujer discreta y siempre en segundo plano para la que el exfutbolista no tiene más que alabanzas. Novios desde que eran adolescentes, Unzué considera que tener a María a su lado es una de las grandes suertes de su vida. "'Una de las cosas que más rabia me da es no poder devolverle el 10% de lo que me ha dado ella'', decía Juan Carlos. Sobre sus tres hijos, Unzué contaba que contarles la noticia de sus enfermedad fue uno de los momentos más duros, aunque reconoce que ahora ellos están más unidos que nunca.

El exdeportista ha demostrado una fortaleza inusual durante todo el proceso. Juan Carlos contó en el sofá de Risto que siempre ha sido muy positivo y aún se siente útil. Sobre el miedo a la muerte Unzué fue claro: ''Tener el ELA no es una ventaja, pero te das cuenta que hay vida y maneras de disfrutar'', declaraba el deportista.