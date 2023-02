TV Una carrera de trineos y un baño en un lago helado, en el viaje de Palomo Spain a Laponia en ‘Planeta Calleja’ “Te agradezco que me hayas traído aquí y me hayas buscado las cosquillas. Has llegado hasta lo más profundo de mí”, le confesó el diseñador de moda a Jesús Calleja









"Te agradezco que me hayas traído aquí y me hayas buscado las cosquillas. Has llegado hasta lo más profundo de mí". Con estas palabras manifiesta Palomo Spain sus sentimientos tras la experiencia vivida junto a Jesús Calleja en Laponia finlandesa, en la nueva entrega de 'Planeta Calleja' que Cuatro ofrecerá este miércoles a las 22:50 h. En el transcurso de sus charlas con Calleja durante el viaje, el diseñador, que ha vestido a celebrities como Beyoncé, Madonna, Harry Styles o Rosalía y que acaba de presentar su nueva colección en la New York Fashion Week, reflexionará sobre sus orígenes en Posadas (Córdoba), contará cómo se desarrolló allí su infancia y lo importante que fue el apoyo de sus padres para poder viajar a Londres, formarse e iniciar una carrera que le ha convertido en uno de los diseñadores españoles más reconocidos. En su experiencia en Finlandia, Palomo Spain recorrerá el país en pleno invierno realizando actividades como cruzar un lago helado en moto de nieve, pescar en un agujero abierto en el hielo, dejarse llevar por la corriente en un río en medio de un paisaje nevado o visitar una granja de renos. Calleja, que tendrá ocasión de ver y probarse varias prendas que el diseñador lleva en su maleta para la ocasión, competirá con su invitado en dos carreras: una en trineos de velocidad por las pistas de la estación de Ruka y otra en karts sobre una pista de hielo. Ambos apostarán que el que pierda tendrá que bañarse en un lago helado con una temperatura exterior de -26ºC.

