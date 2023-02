Bertín Osborne y Jorge Pérez inauguran la nueva temporada de ‘Déjate querer’ con Paz Padilla como presentadora

“Estoy muy feliz porque siempre me ha gustado escuchar y me encanta que la gente me cuente sus historias, sus preocupaciones, sus miedos y cómo se sienten”. Así afronta Paz Padilla su nuevo proyecto en televisión como presentadora en la nueva temporada de ‘Déjate querer’, que Telecinco estrena mañana sábado 18 de febrero (22:00h) con Bertín Osborne y Jorge Pérez como primeros invitados.

Nuevas y emocionantes historias, algunas con un importante componente emocional que puede llegar a cambiar la vida de sus protagonistas; casos que requieren de una mediación para acercar posturas y relaciones aparentemente irreconciliables; reencuentros entre personas que llevan largo tiempo buscándose; mensajes de amor, peticiones matrimoniales y muestras de afecto, cariño y gratitud a la familia o a seres queridos, son el eje de este programa que Mediaset España produce en colaboración con BulldogTV.

“Todo el mundo tiene espacio en ‘Déjate querer”, asegura Paz Padilla. “Todos tenemos que aprender de las historias que muestra el programa y estoy segura de que muchos espectadores se podrán identificar con ellas y quizá animarse a solucionar sus propios conflictos”.

LA RECEPCIÓN DE UN OBJETO MISTERIOSO, DETONANTE DE LAS HISTORIAS

En ‘Déjate querer’ cualquiera puede ser protagonista acudiendo al plató para contar su caso. El programa se encarga entonces de enviar sorpresivamente un objeto misterioso al destinatario de cada historia y le invita a acudir también al plató para conocer la identidad de quien se lo ha enviado, ignorando lo que sucederá allí y con quién se encontrará.

Algunos casos contarán también con personajes famosos, que acudirán para compartir aspectos desconocidos de sus vidas y participar en emotivas sorpresas para los protagonistas de cada edición y en la resolución de sus historias de amor, desamor, reencuentros y conflictos, en las que la complicidad, el apoyo y la labor de mediación de Paz Padilla tendrá un peso fundamental.

“Cada entrega de ‘Déjate querer’ será como una montaña rusa en la que vamos a emocionarnos y también nos vamos a reír, porque se darán situaciones muy divertidas. Es un programa como la vida misma, donde caben todas las emociones”, afirma Paz Padilla.

JORGE PÉREZ ABORDA LOS PUNTOS CLAVES DE SU VIDA EN SU REAPARICIÓN EN TV

Tras alejarse de la esfera pública durante un tiempo, Jorge Pérez, ganador de ‘Supervivientes 2020’, regresa a la televisión para conceder su entrevista más personal. En su conversación con Paz Padilla, el exguardia civil descubrirá aspectos desconocidos de su biografía, ahondará en las vivencias que han marcado su vida y dará conocer sus nuevos planes. Además de compartir con la presentadora cómo es la cara oculta de la fama, enviará un mensaje muy especial a Alicia Peña, su mujer, coach motivacional y madre de sus cuatro hijos, después de que ambos se vieran inmersos en una vorágine mediática.

El programa recibirá en su estreno también a Bertín Osborne, presentador, empresario y cantante que lleva más de cuatro décadas triunfando sobre los escenarios. Junto a Paz Padilla, con quien le une una estrecha amistad, mostrará su faceta más íntima y hará gala de su gran sentido del humor al rememorar vivencias y divertidas anécdotas de su vida. Asimismo, el artista sorprenderá a una de sus mayores fans, una mujer que ha vivido un momento de gran dureza en el ámbito personal.

Asimismo, Paz Padilla tratará de hacer realidad el sueño de Javier, un hombre cuyos progenitores se separaron cuando era niño, que desde entonces se ha visto excluido de la vida de su padre y que anhela recuperar su relación con él; y de Paco, un guía turístico que quedó impresionado por el encanto de Alessandra Rita, una turista italiana a la que conoció en Canarias y a quien desea hacerle saber lo que siente por ella.