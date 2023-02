Agoney, Alice Wonder, Fusa Nosta y Megara están un paso más cerca de conseguir un billete a Liverpool para el próximo 13 de mayo. Aunque parte como favorito, por el momento, Agoney.

El artista ganó este martes por la noche la primera semifinal del Benidorm Fest 2023 en una gala en la que la alegría, emoción y los nervios coparon un Palacio de Deportes l´Illa de Benidorm que vibró con música para todos los gustos y unas puestas en escena tan diversas como llamativas.

Y es que las propuestas abarcaban desde pop pasando por rock -la primera vez en el festival y con una buena valoración- e incluso trap, indie o flamenco. Toda una mezcla de estilos musicales que sueñan con mejorar, o por lo menos repetir, el gran éxito que Chanel consiguió el pasado año en Eurovisión y que adquirió su billete de ida en la primera edición del recuperado festival el pasado año.

A ritmo de Diva, Mónica Naranjo dio el pistoletazo de salida del Festival del que saldrá el próximo sábado el representante de España en Eurovisión. Una actuación que fue toda una declaración de intenciones de lo que iban a vivir los seguidores del festival a lo largo de una noche que, como era esperado, no tardó en recordar el gran éxito que cosechó Chanel y los nervios que se viven durante las votaciones.

Y es que aunque fue Agoney quien arrasó entre el voto del jurado, que le otorgó 86 puntos, fue Alice Wonder quien ganó el voto demoscópico y conseguió al final el segundo puesto.

Pero la puntuación no le hizo perder al canario y exconcursante de Operación Triunfo su primer puesto y arrasar en la primera semifinal con 161 puntos gracias a su tema 'Quiero arder'. Vestido entero de rojo, Agoney representó sobre el escenario su propio infierno y llenó de agilidad y calor un momento que ya sueña con cantar en Liverpool.

Pero aún no lo tiene asegurado, aunque ya se vea en Reino Unido. Aparte de los cuatro concursantes que salgan de la segunda gala de la semifinal el próximo jueves, tendrá que volver a competir con Alice Wonder.

De cantar el pasado verano durante el homenaje de Estado a las víctimas de la covid-19 y emocionar a todas las autoridades reunidas en el Palacio Real, Alice Wonder llevó a Benidorm la propuesta más íntima del festival.

Subió al escenario con 'Yo quisiera', para parar por un momento el reloj en Benidorm y hacer sentir a un público atónico que le otorgó la segunda posición con 119 puntos.

EL ROCK SE ABRE PASO

Fue la drag Sharonne la encargada de abrir la segunda edición del certamen al más puro estilo Drag Race con 'Aire', una canción compuesta por ella, una diva que se comió el escenario con una canción llena de intenciones y un claro mensaje: "la confianza".

Pero que no consiguió quedarse entre las cuatro favoritas, sino que se tuvo que conformar con la sexta posición. Algo que ya se venía intuyendo horas antes del certamen, al igual que el puesto de Aritz Aren, un concursante que no ha estado alejado de la polémica por unas declaraciones sobre otros concursantes pero que intentó dar la sorpresa con su tema 'Flamenco', un tema con un toque pop con marca española y una letra en 'spanglish'.

Eso sí, fue la primera vez que el rock llegó a considerarse para representar a España en el festival europeo y la innovación parece que gustó. Así consiguió un pase a la final del festival español Megara, un grupo que apostó con 'Arcadia' por el futurismo y el metaverso, pero que durarán más que un nanosegundo en el festival.

Aún así, la apuesta de los posibles representantes no dejó de lado de lo que se estaba hablando. O más bien jugando. Y es que muchas de las actuaciones recordaron a las ya representadas otros años.

Es decir, las eurovisivas, aunque amenizadas por la melancolía y el toque íntimo de Alice Wonder y su tema 'Yo quisiera', ganaron paso en una gala en la que no faltaron tampoco los mensajes reivindicativos. Pero al escenario no solo se subieron los nueve artistas que defendían sus propuestas.

La cantante y compositora Edurne, el joven instagramer y tiktoker ibicenco Leo Rizzi y la propia presentadora del certamen se subieron al escenario para amenizar una velada tan seguida como esperada y disfrutada por los eurofans.

Será el jueves cuando, aunque no por este orden, cantarán en la segunda semifinal Alfred con 'Desde que tú estás', Blanca Paloma con 'EAEA', E'FEMME -grupo en el que milita una navarra- con 'Uff!', Famous con 'La Lola', José Otero con 'Inviernos en Marte', Karmento con 'Quiero y duelo', Rakky Ripper con 'Tracción', Siderland con 'Que esclati tot' y Vicco con 'Nochentera'. Se podrá seguir, igual que la primera, en La 1 y RTVE Play, a las 22:50 horas.

Donde no ha habido novedades con respecto a la pasada edición es en el sistema de votación: el 50% del resultado depende del voto del jurado y el otro 50% del público (25% del televoto más 25% de una muestra demoscópica).