La sexta edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ llega a Telecinco con un sorprendente arranque

La sexta edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ llega este lunes 23 de enero (22:00h) a Telecinco con un arranque nunca visto en la historia del formato producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijjay Iberia). La tentación estará presente desde el mismo instante en el que los protagonistas pisen las paradisíacas playas dominicanas. Un arranque que desatará las emociones, la incertidumbre y la desconfianza en sus protagonistas, sorprendidos por un giro en los acontecimientos que romperá sus esquemas pocas horas después de descender del catamarán ya que, por primera vez, los protagonistas comienzan a convivir en Villa Playa con las solteras antes de la tradicional ceremonia de presentación de las ‘tentaciones’.

En el estreno del programa, que estará disponible en primicia horas antes para los suscriptores de Mitele PLUS, las cinco nuevas parejas -Adrián y Naomi, David y Elena, Álex y Marina, Manuel y Lydia, y Alejandro y Laura- dispuestas a poner a prueba su relación de amor comenzarán a vivir la experiencia de un modo totalmente distinto a lo mostrado hasta ahora: mientras ellas se trasladan a Villa Paraíso a la espera de la ceremonia en la que conocerán a los solteros, ellos recibirán inmediatamente la llegada a Villa Playa de las solteras, iniciando ya en ese mismo momento la convivencia. Una primera noche juntos que provocará la activación de las temidas ‘luces de la tentación’ en la villa de sus parejas y que llevará a Sandra Barneda a pronunciar la frase más icónica del formato: “Chicas, esta noche por primera vez en ‘La Isla de las Tentaciones’ hay imágenes para vosotras”.

El día a día en las lujosas villas, las románticas citas con los solteros y solteras favoritos y las fiestas temáticas aumentarán la complicidad y la afinidad, dando pie a situaciones que serán mostradas en las intensas ‘ceremonias de la hoguera’, una de ellas con la irrupción de la suegra de uno de los protagonistas.

SANDRA BARNEDA: "LA ISLA ME HA PUESTO A PRUEBA A MÍ TAMBIÉN"

Al frente de la quinta edición consecutiva del formato, Sandra Barneda destaca que “La Isla de las Tentaciones 6’ es la mejor de todas las ediciones. Diría que es la madre de todas las ediciones, porque todos los elementos se juntan para crear una emoción trepidante, intensa y muy a flor de piel en cada una de las entregas. Nos sorprenderá con giros absolutamente inesperados, con concursantes que traspasan límites no solo poniéndose a prueba, sino también emocionalmente. La edición comienza como no se había hecho nunca: nada más llegar a una de las villas los participantes se encuentran con las solteras. Es algo que no se esperan, que les va a descuadrar por completo e implicará que por primera vez en la ceremonia de presentación de solteros habrá imágenes para ellas de sus parejas, lo que va a precipitar el arranque del reality de una forma sorprendente. Tanto, que va a hacer aflorar mucho más las emociones desde el principio”.

Respecto a las claves de la edición, Barneda avanza que “es una temporada de emociones al límite, en la que viviremos cosas que hasta ahora no se habían producido en el formato. También recuperamos la ‘hoguera de la suegra’, contaremos con la llegada de nuevos solteros VIP que revolucionarán la isla y usaremos las nuevas tecnologías para hacer llegar mensajes a los concursantes”.

La presentadora también ha valorado las cinco nuevas parejas que pondrán a prueba su relación en el programa: “A las parejas siempre les agradezco la valentía, la sinceridad y la honestidad con la que lo viven todo. Siempre digo que son unos valientes por exponerse a algo que creen que conocen y en realidad no es así, porque no tienen idea de lo que van a vivir en la isla. Los participantes son maravillosos y nuevamente he aprendido de ellos y he visto en algunos de ellos un reflejo de momentos de mi vida, como creo que le acabará sucediendo a la audiencia”.

LOS CINCO COLORES DE LAS LUCES DE LA TENTACIÓN

Además del giro histórico que sorprenderá a todos y deparará el inesperado visionado de imágenes para las chicas, la primera entrega de ‘La Isla de las Tentaciones 6’ que Telecinco emite este lunes presentará a las cinco parejas protagonistas; mostrará su llegada en catamarán a las playas dominicanas, travesía en la que saldrá ya a relucir alguna diferencia en una de las parejas; la llegada de los protagonistas a sus respectivas villas -ellas habitarán Villa Paraíso y ellos Villa Playa-; y el descubrimiento de las cinco luces de la tentación, cada una de un color en función de la pareja a la que representan y que se activarán cuando se superen los límites marcados previamente.

Al día siguiente de la ceremonia de presentación de las ‘tentaciones’, en la que la tablet del programa estará presente como una ‘amenaza’ más para la estabilidad de las protagonistas, tendrán lugar la ceremonia de los collares, en la que cada uno de los protagonistas elegirá al soltero/a con el que tiene más afinidad. A partir de ese instante, las parejas se separarán definitivamente para comenzar a vivir una experiencia que puede ser clave en el futuro de sus relaciones.