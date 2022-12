MasterChef Celebrity Navidad: ¿qué famoso cayó eliminado este lunes?

Los aspirantes se enfrentaron a dos pruebas gastronómicas muy navideñas. En la primera, jugaron a Master-Enredos y los ingredientes con los que trabajaron dependieron del azar, de la habilidad física y de la flexibilidad de cada uno. El humorista Sergio Fernández, el Monaguillo, fue el encargado de hacer girar la ruleta e indicarles qué extremidad debían colocar y en qué color. Los alimentos de la casilla fueron parte de su cesta de la compra, y jugaron por conseguir hidratos, lácteos, verduras, frutas, carnes, pescados y mariscos.

El reto fue hacer un plato libre navideño, dulce o salado, con los productos conseguidos. Los peores cocineros de la prueba fueron a la eliminación.

En el último reto, el maestro chocolatero David Pallás ayudó al jurado a decorar un espectacular portal de Belén con algunos elementos comestibles. Los aspirantes que vestían el delantal negro tenían que replicar una de las figuras dulces elaboradas por David Pallás.

que se jugaba el pase con Carmina, cayó eliminada“¿Sabes lo que pasa? Que desde hace años la silicona y yo hemos sido compañeras de viaje. Y claro, a esta edad ya no puedo renunciar”, bromeó delante del jurado. "Vine con la misma alegría que me voy. Quiero daros las gracias por todo lo que me regaláis cuando vengo", dijo en su despedida. Así, la actriz se suma a José Corbacho, fuera de las cocinas en el primer programa de televisión del 22 de diciembre.