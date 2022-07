Estrenos Netflix agosto 2022: novedades de series y películas

Este mes de agosto Netflix llega cargado de estrenos. Uno de los más esperados en el apartado de series es la nueva ficciónque se estrenará el 5 de agosto. Se trata de una adaptación de las novelas gráficas creadas para DC Comics por Neil Gaiman. ‘The Sandman’ fue una de las primeras novelas gráficas que estuvo en la lista de best sellers del The New York Times, lo que indica su gran éxito. Se trata de una serie que navega entre el género de la fantasía y el del terror.