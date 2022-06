Momentos de tensión entre Luz Casal y David Broncano

Uno de los momentos más comprometidos fue cuando un espectador le invitó a preguntar sobre el sexo. “Hay ciertas cosas que él conmigo no puede hacer”, respondió ella con un semblante desafiante. Broncano insistió en su tuteo: "¿Quieres las preguntas clásicas?, a lo que ella respondió: “Tú verás…”. “¿Pero nuestra relación actual permite estas preguntas?”, volvió a insistir el presentador. Ella se cerró en banda. “La del sexo no, y la del dinero, tampoco”, sentenció.

Broncano se cruzó de brazos frustrado entre las risas del público, y Casal seguía con su ofensiva. “Tengo muchos recursos, me puedes preguntar hasta por Marco Aurelio, de cualquier cosa”, dijo sarcásticamente.

La cantante le reprochó que no la hubiera saludado en un evento anterior. “Hablaste con el 90% de la gente. Pasaste un par de veces a mi lado, pero nada", confesó. Broncano esquivó el “guante” con bromas que no ocultaban el pulso entre ambos.

Los “golpes” siguieron cuando Broncano la comparó con laal mirar la portada de su disco. Ella no tardó en responder: “Lo de Beyoncé tampoco es que me haya hecho mucha gracia…”. A lo que el presentador le espetó: “Es que no te hace gracia nada, ya sabes que te lo he notado en el morro”. Luz Casal pasó página sobre la comparativa con un “aceptado, perdona, me ha pasado un poco”.y terminaron hablando de lo que realmente quería la cantante: su nuevo disco.