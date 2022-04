10 películas que arrasan en Netflix esta Semana Santa

Se acercan las vacaciones de Semana Santa, con su promesa de tiempo libre y espacio para el ocio. Entre las muchas propuestas de las que podemos disfrutar, pocas hay más placenteras que acertar con una buena película y preparar una tarde de ocio en nuestro propio salón.

Estas son las diez primeras de la lista según la herramienta FlixPatrol.

1. Entre dos mundos - The in between

Basada en libros +12

Tras perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente con el corazón destrozado empieza a creer que él le envía señales desde el más allá.

netflix

2. Furioza

Policíaca. +16

Una policía le hace a su exnovio una oferta irrechazable: o se infiltra en un grupo de hinchas violentos para conseguir información o su hermano va a la cárcel.

netflix

3. Las niñas de cristal - Dancing on glass

Drama +16

Ante la gran presión que sufre la bailarina protagonista, ella y una compañera encuentran refugio en una amistad que las aísla del mundo real.

netflix

4. Líbranos del mal - Deliver us from evil

Basada en libros +18

Mientras investiga un caso extraño, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York se encuentra con un sacerdote que lo convence de que el incidente está relacionado con la posesión demoníaca.

netflix

5. El final de todo - How it ends

Acción y aventuras +16

Preocupado por su novia embarazada y tras un repentino cataclismo, un joven abogado emprende un peligroso viaje por carretera hacia el oeste con su suegro.

netflix

6. Hitch

Romántica +7

Hitch es un seductor que ayuda a sus clientes a causar una gran primera impresión en sus citas, pero se quedará de piedra cuando conozca a una entrometida periodista.

netflix

7. Granizo - All hail

Comedia +12

Un famoso meteorólogo que falla al prevenir una destructiva tormenta de granizo se ve obligado a huir a su ciudad natal, donde emprende un viaje de redescubrimiento.

netflix

8. El proyecto Adam - The Adam Project

Familiar +12

Adam Reed es un piloto de caza que viaja en el tiempo. Cuando se estrella en el año 2022, conoce a su yo de 12 años y juntos emprenden una misión para salvar el futuro.

netflix

9. Metal Lords

Juvenil +12

Para Hunter y Kevin, dos adolescentes marginados, el camino a la gloria está claro: entregarse al metal, ganar la Batalla de Bandas y ser adorados como si fueran dioses.

netflix

10. Millenium: Lo que no te matate hace más fuerte - The girl in the spider´s web

Policiaca +12

Cuando a la hacker Lisbeth Salander le encargan recuperar un peligroso programa, pronto se verá envuelta en una red de engaños tejida sorprendentemente cerca de su casa.