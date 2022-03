‘Ser o no ser’ naturaliza y visibiliza los retos emocionales de los adolescentes trans

Creada y escrita por Coral Cruz y dirigida por Marta Pahissa, Ser o no ser es una comedia dramática juvenil ambientada en un instituto de bachillerato escénico. Entre sus alumnos, destaca Joel, un adolescente trans de 16 años que sueña con convertirse en un gran actor al mismo tiempo que se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición.

La ocultación de su proceso entrará en conflicto con la exigencia de su profesora de teatro, que pide a sus alumnos que se quiten todas las máscaras para poder meterse en la piel de sus personajes. El joven tendrá miedo de no ser aceptado y también de perder el interés de una compañera de clase, de la que se ha enamorado a primera vista.

La ficción, de seis capítulos de 25 minutos de duración, es una serie naturalista que aborda sin prejuicios el tema de la transición y arroja luz sobre las vivencias de “un colectivo desconocido para muchos o mal entendido por otros”, afirma Cruz, que comenzó el proceso creativo de la serie en 2019.

Producida por RTVE en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio), Ser o no ser se estrenará el próximo 30 de marzo en Playz, el canal digital joven de RTVE. Además, se presentará al público en la sección no competitiva Pantalla TV del Festival de Málaga, certamen que se celebrará del 18 al 27 de marzo.

UNA SERIE DIFERENTE

Ser o no ser pretende ser una serie transformadora, que dé visibilidad y naturalice con frescura y humor la amplia gama de identidades y expresiones de género de los jóvenes de hoy en día. “Siempre tuve claro que quería huir de un tono excesivamente dramático para plantear una serie realista, pero también divertida e inspiradora, en la que el proceso de transición del protagonista fuera naturalizado al máximo y contrastado con su sueño de convertirse en actor”, dice la creadora al mismo tiempo que asegura que “hemos creado una serie especial y diferente”.

Desde el inicio del proyecto y a lo largo de todo el proceso de preproducción, el equipo de la serie contó con el asesoramiento profesional de dos miembros del colectivo trans, el sociolólogo Miquel Missé y el educador Damian Díaz. Ambos estuvieron presentes en momentos claves, como la fase de documentación y escritura de la serie o la convocatoria del casting para el papel del protagonista.

DEBUT COMO PROTAGONISTA

Ser o no ser supone el debut frente a las cámaras del joven actor trans Ander Puig, que da vida a Joel, el protagonista, y que también se le verá en la sexta temporada de Élite , la exitosa serie juvenil de Netflix.

El reparto se completa con Júlia Gibert, Berta Galo, el cantante Lion y caras nuevas como las de Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduardo Torres y Anna Bernal. Además, la actriz Emma Vilarasau regresa a la pequeña pantalla después de casi una década dedicada exclusivamente al teatro para dar vida a Carmen, la profesora de interpretación. Por su parte, Anna Alarcón será la madre del protagonista.