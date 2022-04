Los Bridgerton: cómo los dramas de época han hecho que la gente odie el corsé

Cuando pensamos en un corsé, nos imaginamos a las damas de época agarrándose a un poste de la cama mientras una aguerrida doncella se lo ata agresivamente. El drama de Nextflix inspirado en el periodo de la Regencia del Reino Unido, Los Bridgerton, muestra escenas similares.

En la primera temporada, Prudence Featherington (interpretada por Bessie Carter) llevaba un corsé muy apretado. La madre de Prudence instaba a su hija a hacerlo: “Yo era capaz de comprimir mi cintura hasta que tuviese el tamaño de una naranja y media cuando tenía la edad de Prudence”. Algo innecesario, cuando los vestidos de la Regencia caen desde una línea imperio por debajo del busto, ocultando la cintura. A diferencia de sus homólogos victorianos posteriores, los corsés de la regencia se centraban en realzar los activos de una dama, no en encoger su cintura.

Esta escena es omnipresente en los dramas de época, desde el desmayo de Elizabeth Swan en Piratas del Caribe hasta la incapacidad de Rose DeWitt Bukater para respirar en Titanic y, por supuesto, la icónica frase de Mammy: “¡Agárrese fuerte y aguante el resuello!”, mientras Escarlata O'Hara se aferra al poste de la cama en Lo que el viento se llevó. Puede que lo que se ve en la pantalla sea una analogía de las limitaciones que han existido para las mujeres a lo largo de la historia, pero se deriva de un malentendido fundamental de los corsés y las mujeres por igual.

MEDICINA, MISOGINIA Y EL CORSÉ

Algunos corsés incluso se diseñaron específicamente para ser saludables y dar apoyo. La empresa de lencería Gossards publicó en 1909 Corsets from a Surgical Perspective , que defendía la flexibilidad y sujeción del corsé, que podía “conservar las líneas exigidas por la moda, pero sin molestias ni lesiones”.

Pero la forma de reloj de arena de finales del siglo XIX no era lo que deseaban las mujeres de la Regencia. Solo les interesaban sus pechos, como ha demostrado Hilary Davidson . Los pechos debían levantarse y separarse en dos orbes redondos. Los corsés de la Regencia (o “stays”, como se les conocía) solían ser cortos, siempre suaves y nunca con un esqueleto muy rígido . Su objetivo era sostener el busto, no restringirlo. Me pregunto qué pensarían las mujeres de la Regencia de los sujetadores modernos con tirantes que aprietan y aros que rozan.