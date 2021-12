'Lazos de sangre' de la temporada. El presentador Boris Izaguirre invitó a su programa a Alaska. Televisión española emitió este miércoles la última entrega dede la temporada. El presentador Boris Izaguirre invitó a su programa a

La artista habló tanto de su trayectoria profesional como de su vida personal, protagonizada por su madre, América, y por su pareja, Mario Vaquerizo. Su relación amorosa ha sido siempre muy criticada: "¿Piensan que no soy mujer, que no tengo sexo, que duermo sin mirarle?", criticó la artista.

Alaska dejó claro que Mario Vaquerizo era la única persona con la que tenía relaciones, descartando tener una relación abierta.

Alaska: "Ya no me hace gracia que la gente cuestione nuestro matrimonio". #LazosAlaska 👉 https://t.co/oMv4QYlM6P pic.twitter.com/FlPMTiUSDg — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

Según comentó Vaquerizo, nunca habían tenido hijos por responsabilidad y falta de tiempo, ya que ambos habían priorizado sus trabajos. Alaska dijo que nunca había mostrado ganas de ser madre.

Mario y Alaska cuentan por qué nunca han tenido hijos en #LazosAlaska 👉 https://t.co/uVl7aTwP8r pic.twitter.com/QOo0vuhwFp — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

"Mario dice que a él le hubiera gustado tener un niño y ser padre, pero seguro que se cansa enseguida, no tiene paciencia. He tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada", sentenció Alaska.