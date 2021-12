"Desde muy pequeña me di cuenta de que me gustaba modificar lo que no me gustaba, siempre me ha atraído mucho la transformación social", explicó Carmena. "La edad me ha dado paz, me ha dado un conocimiento y una capacidad creativa extraordinaria", comentó.

Carmena habló sobre Maria Teresa Campos: "La última vez que estuve con ella le vi estupendamente, y me parece muy bien, una más que quiere seguir haciendo cosas".

Jorge Javier le preguntó por los insultos en el ámbito político. "Los insultos no me han hecho daño, me han hecho reflexionar: si en política nos dedicamos a insultarnos entre nosotros, entonces no podemos hacer bien la tarea de la política", señaló.

La exalcaldesa fue preguntada por hombres guapos en la política. Carmena no supo concretar qué político actual le parece atractivo, pero reconoció que Pedro Sánchez es "muy guapo".