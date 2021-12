'Sospechosos', el thriller con Uma Thurman llega en febrero a Apple TV+

La esperada serie de suspense 'Sospechosos' protagonizada por la oscarizada Uma Thurman tendrá su estreno mundial el viernes 4 de febrero con los dos primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal todos los viernes, a través de la plataforma Apple TV+.

La ficción, un thriller dramático que tendrá ocho episodios, cuenta la historia de una destacada empresaria estadounidense (Thurman) cuyo hijo es secuestrado en un hotel de Nueva York, todas las sospechas recaen rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos, aparentemente normales, que se encontraban en el hotel la noche en cuestión.

De esta manera comienza una carrera transatlántica del gato y el ratón para evadir a las fuerzas combinadas de la Agencia Británica contra el Crimen y el FBI y para demostrar su inocencia, pues va quedando claro que no se puede confiar en todo el mundo.

'Sospechosos', dirigida por el también productor ejecutivo Chris Long, está basada en la premiada serie israelí 'Falsa Identidad', y está producida en el Reino Unido por Keshet Productions, el departamento de producción de Keshet International.

Además de Thurman, el reparto de esta ficción se compone por Kunal Nayyar ('The Big Bang Theory'), Noah Emmerich ('The Americans'), Georgina Campbell ('Black Mirror'), Elyes Gabel ('Scorpion'), Elizabeth Henstridge ('Agentes de S.H.I.E.L.D.'), Tom Rhys-Harries ('White Lines') y Angel Coulby ('Dancing on the Edge').