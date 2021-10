Los ataques a Bela Saleem tras la infidelidad de Isaac en 'La Isla de las Tentaciones'

Bela Saleem, a la sazón participante en el programa de Telecinco 'La Isla de las Tentaciones' en la versión que les ha dado por llamar 'Cuentas pendientes'. Y es que en el Isaac, 'El Lobo' a Lucía. Y el tercer vértice de este triángulo amoroso no es otro que el que ocupa Bela. En silencio y aguantándose hasta el final. Así vivió los últimos días, a la sazón participante en el programa de' en la versión que les ha dado por llamar 'Cuentas pendientes'. Y es que en el episodio emitido este pasado miércoles por la cadena de Mediaset, el padre de los meollos se centró en la infidelidad de, 'El Lobo' a. Y el tercer vértice de este triángulo amoroso no es otro que el que ocupa

La joven denunció las amenazas de muerte recibidas en sus redes sociales. Telespectadores que se posicionaban a favor de la gaditana Lucía, a quien Isaac le fue infiel con Saleem al darse un apasionado beso en el sofá de la villa. Y eso que no le pusieron a la engañada las posteriores imágenes del encamado, o principio de, que protagonizaron El Lobo y Bella.

La "tentadora", que no de toros, publicó el pasado miércoles una serie de stories en su cuenta de Instagram con los ataques sufrido. "Ha llegado el día. He decidido cortar todos los medios donde podáis desearme la muerte porque ya me parece el colmo", se arrancó Bella en unas imágenes en las que aparecía con los ojos arrasados en lágrimas..

Sus palabras fueron subiendo de tono y no le importó perder las formas en su denuncia. "Estoy cuerda de aquí arriba, pero no me parece bien que le deseéis la muerte a una persona por un puto reality. Esto para la televisión es un puto juego. Hay personas que han podido sufrir, pero han ido allí [a La última tentación] porque han querido. Nadie obligó a nadie a ir allí y participar", sentenció la joven para, a continuación, anunciar que iba a desaparecer unos días de las redes para las que las aguas se calmaran.

Aunque sinceramente, poco le duró el calentón. Y es que pocas horas después publicó en Instagram un vídeo con la canción 'Alarmas', de Lérica y Meler, quitando hierro al asunto.

El guiño de Bella a la activación del aviso de emergencia en la otra villa pareció calmar un poco las aguas y suavizar la situación. Por lo menos hasta la siguiente traición, el siguiente encamado, la siguiente infidelidad del programa que, a buen seguro, no tardará en producirse...