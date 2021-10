Sonsoles Ónega se enciende con dos de sus colaboradores

Que los conductores de los matinales tienen carácter y deben enseñar las garras y dotes de mando no es un secreto para la audiencia. Que tienen que saber lidiar con los más variopintos inconvenientes y lidiar con inesperadas sorpresas, tampoco. Que deben tener mano férrea y dirigir, como dice la canción, "con paso firme y marcial", también es sabido. Y luego aparece el siguiente escalón en algún que otro programa, como ocurrió este miércoles, 13 de octubre, con Sonsoles Ónega en el programa 'Ya es mediodía'.

Telecinco. Y es que en un momento dado, dos de sus colaboradores, Benjamín López y Javier Negre, comenzaron a debatir sobre el desfile del 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, en el paseo de la Castellana de La periodista, escritora y también hija del presentador de informativos Fernando Ónega protagonizó otra nueva muestra de su saber estar en el formato que dirige en. Y es que en un momento dado, dos de sus colaboradores,, comenzaron a debatir sobre el desfile del 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, en el paseo de lade Madrid

Negre criticó el fastuoso despilfarro que supuso el acto, con la presencia de casi todos los presidentes autonómicos, salida a la calle de los diferentes cuerpos del Ejército español (Aire, Tierra y Mar) y hasta con la cabra de la Legión. En un momento dado, el comentarista lamentó el elevado gasto, calificándolo de "despilfarro" por los coches oficiales utilizados, comentario que a la directora del programa no le gustó.

"Que vayan en metro, o en bici...", espetó Ónega con sarcasmo, al tiempo que defendía ese dispendio con un "El Estado tiene que tener su propia dignidad", atacando la postura de sus colaboradores. Y es que para la periodista, las palabras de Negre, apoyadas por López, suponían un ejercicio de demagogia. "Os tendría que haber cortado antes porque es un debate que no resiste (...) Es un análisis muy frívolo", sentenció.

Y no contenta con atacar a sus compañeros, la periodista decidió retirarles la palabra y dar por terminado un debate que no lo fue tal, ante las maneras casi dictatoriales de la presentadora. Todo ello pese a los esfuerzos de López por retomar la conversación, posteriormente, que encontraron en la callada la única respuesta. ¿Libertad de prensa? Sí, pero según mis principios. Que si no le gustan, tengo otros, que decía Groucho Marx...