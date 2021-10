Dabiz Muñoz zanja el debate de la tortilla con o sin cebolla en 'El Hormiguero'

El cocinero Dabiz Muñoz visitó este martes el plató de El Hormiguero, donde fue entrevistado por Pablo Motos y también se sometió al 'supertest supercomprometido del mejor cocinero del mundo' realizado por Trancas y Barrancas.

Durante la entrevista, el que ha sido reconocido 'Mejor chef del año' en 'The Best Chef Awards 2021' contó cómo ha celebrado el premio y sus futuros proyectos profesionales.

El cocinero ha reconocido que tiene "una relación un poco tormentosa y tóxica con el éxito". "Me cuesta digerir según qué cosas y no saco pecho porque me pasen cosas buenas", ha afirmado. Además, ha contado que recibe ayuda psicológica para gestionar el éxito: "Ante el fracaso me crezco y el éxito me cuesta gestionarlo inteligentemente".

Sobre sus nuevos proyectos ha anunciado que próximamente inaugurará 'RabioXO'. "Lo vamos a abrir a final de año y es algo muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Está todo englobado alrededor del mundo pasta. Vamos a crear nuestro propio lenguaje alrededor de la pasta", ha afirmado el cocinero de 41 años.

Dabiz Muñoz tuvo que responder también a las preguntas de Trancas y Barrancas, y fue en ese momento cuando se pronunció sobre la piña en la pizza y la tortilla de patatas con o sin cebolla.

Sobre la piña dijo que tanto con o sin ella, le parece bien, sin embargo, no fue tan ambiguo con respecto al tema de la cebolla en la tortilla: "Es obvio. Me ofende que me hagáis esta pregunta. Evidentemente, sin cebolla". "Yo entiendo a la gente que le gusta la tortilla de patatas con cebolla, pero a mí me parece que ese toque dulzón y ligeramente retostado de la cebolla pochada que le da a la patata y el huevo no le hace falta porque lo lleva un nivel por debajo. Yo creo que una buena tortilla de patatas con huevos camperos, unas buenas patatas bien pochadas y ligeramente doradas, cuajada por fuera pero muy poco hecha por dentro, cremosa... No le hace falta nada más", ha valorado para terminar.