Sofía Cristo confiesa que sufrió abusos sexuales y su madre Bárbara Rey le pide perdón por no saberlo

Sofía Cristo confesó este martes en el sufrió abusos sexuales cuando sólo tenía 5 años y vivía con su madre, en el barrio madrileño de La Moraleja. La djconfesó este martes en el programa de televisión 'Secret Story: cuenta atrás' quey vivía con su madre, en el barrio madrileño de La Moraleja.

Al comienzo de la primera edición de este programa conducido por Carlos Sobera sobre el reality de Mediaset, a caballo entre Telecinco y Cuatro, el presentador anunció que la hija del domador Ángel Cristo y la vedette Bárbara Rey iba a contar un grave secreto que no dejaría indiferente a nadie.

En el momento de dibujar y narrar su 'Línea Secreta de la Vida', una prueba en la que los concursantes podrán repasar los acontecimientos más importantes por los que han pasado y que les han hecho llegar a ser las personas que son a día de hoy, Sofía Cristo dejó sin palabras a la audiencia y desveló que es una víctima de abusos sexuales.

Mientras ella relataba lo ocurrido, su madre, que se encontraba en el plató, se enteró en ese momento de por lo que había pasado su hija ya que desconocía absolutamente lo sucedido. "No puedo decir quién ni lo diré nunca, pero yo no entendí que era eso hasta que he ido creciendo", aseguró la DJ. La joven no quiso dar más detalles pero contó que la agresión tuvo lugar en el salón de la casa y que su padre no fue el abusador.

Tras esta dura confesión, la concursante insistió en lo afortunada y feliz que es, aunque admitió que las circunstancias que rodearon su infancia y adolescencia no fueron las más fáciles. De hecho, comenzó contando que, pese a recordar una niñez con la que está satisfecha, siempre sentía miedo porque vivía convencida de que su padre, Ángel Cristo, terminaría matando a su madre, Bárbara Rey, a la que maltrataba.

Es por ello que para Cristo fue un gran alivio cuando sus padres se divorciaron, pero su padre siguió influyendo negativamente en su vida con acciones como llevarse los muebles de su casa o perseguirla en coche.

solo lo sabían su terapeuta y algunos amigos, que en aquel momento no identificó lo ocurrido como Tampoco detalló si fue algo estrictamente puntual, pero sí explicó que, que en aquel momento no identificó lo ocurrido como abusos sexuales e, incluso, admitió que la agresión le había afectado a la hora de relacionarse con otras personas.

En directo y desde plató, Bárbara Rey se enteró de esto en ese momento y no paró de llorar. Al escuchar las palabras de su hija, no paró de articular "mi pobre niña" y Carlos Sobera, también muy afectado, interrumpió a Cristo para dar consuelo a su madre. Después, le permitieron hablar con su hija para pedirle perdón por no haberse dado cuenta. "Tenemos que hablar con nuestros hijos. Yo creía que estaba pendiente y, aún así, se me escapó esto", dijo a posteriori, más tranquila.

Además, Sobera aprovechó para señalar la valentía de la DJ, a la que calificó como "perfecta" por haber superado tantas cosas y, además, concienciar sobre ello. En la misma línea, alabó a la joven por hablar de temas tabú, como las adicciones que sufrieron ella y su padre, la violencia machista o los abusos sexuales: "En este país hace falta más gente como tú", concluyó, emocionado.