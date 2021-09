'La voz' regresa este viernes con el regreso de Malú y el estreno de Pablo Alborán como coach

"'La voz' es el Ferrari del entretenimiento". Así definió este lunezun portavoz de Atresmedia la octava edición del formato en España, la tercera desde que aterrizó en Antena 3. La cadena confía en este concurso musical para la noche de los viernes (se estrena esta semana, a las 22:00 horas), que cautivó a una media de 2,3 millones de espectadores y un 18,3% de cuota de pantalla en su última temporada. Este año prometen que habrá más "talento, arte y espectáculo visual".

Eva González como maestra de ceremonias y con Malú, Pablo Alborán, Luis Fonsi y "No dejamos de sorprendernos con el arte anónimo, por la humanidad y las historias que nos permiten conocer a estos pequeños artistas desconocidos, que han tenido que sortear una vida complicada y con muchos obstáculos", apuntó la directora de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, sobre este espacio que continuará concomo maestra de ceremonias y con Alejandro Sanz en el papel de 'coaches'.

El "novato" en estas tareas de jurado es el cantante Pablo Alborán. El malagueño reconoció que sentarse en el sillón rojo de 'La voz' "impone". "Me transmitía mucho respeto, pero me lo he pasado en grande. Está siendo un descubrimiento para mí porque es un lugar donde se aprende", confesó.

Malú regresa tras ser una de las pioneras que puso en marcha el 'talent show' en 2012. "Vuelvo porque es mi casa y es uno de los formatos más reales y bonitos que hay", subrayó la cantante, que sufrió una lesión y tuvo que cancelar multitud de proyectos profesionales, pero finalmente se dieron las circunstancias entre artista y productora para regresar al programa. "Viva la música en directo y vivan los programas de televisión que nos dejan hacerla", exclamó.

En esta nueva temporada, Malú volverá a coincidir con David Bisbal, que será asesor de Luis Fonsi. Negó, eso sí, cualquier tipo de "mal rollo" en este reencuentro tras una agria y sonora discusión entre ambos durante la final de 'La voz' en 2013. "Ahora no nos hubiera pasado. Fue un malentendido gigantesco. Con David me llevo súper bien", apuntó.

El más reivindicativo fue Alejandro Sanz quien, aprovechando que se han elevado los aforos de público en los estadios de fútbol, pidió que se hiciera lo mismo con los espectáculos culturales. "Las condiciones son idóneas, pero no se toman las decisiones porque políticamente puede resultar complicado", dijo e insistió en que era el momento de "abrir la mano con el mundo de la cultura". "Hemos sido ejemplares. Es hora de que se eche una mano para que la gente pueda volver a trabajar. Espero que podamos volver a los escenarios a plena capacidad, porque es lo que queremos", señaló. Sanz destacó de 'La voz' que ayuda a los cantantes que empiezan. "Es una gran plataforma", dijo. Luis Fonsi, por su parte, mostró su felicidad por regresar al concurso. "Necesitábamos muchísimo poder celebrar la música", indicó.

VUELVE EL DIRECTO

La nueva edición de 'La voz' contará con novedades, que se suman a otras incorporaciones de anteriores temporadas. Se añadirá una "gran batalla" en la que el programa obligará al jurado a reducir su equipo a la mitad, quedándose con siete. También habrá una 'zona roja' en la fase de asaltos, de la que no se dieron más explicaciones, y continuarán los bloqueos para dar "un punto de rivalidad sana y de humor" al programa.

La directora de Entretenimiento de la productora Boomerang TV, Encarna Pardo, añadió que por el escenario de 'La voz' pasarán "100 voces sorprendentes", unas "con mayor profesionalidad y bagaje y otras con menos", pero que relatarán "100 historias" con su manera de "entender la música y la vida". Al casting se apuntaron 12.000 personas, una cifra superior a años anteriores.

La gran novedad del concurso musical será el regreso de las galas en directo, con tres entregas, después de que la pandemia provocase que la final de la última edición se grabase previamente. "Tengo especialmente ganas de sentir ese cosquilleo cuando uno sabe que el piloto rojo está encendido y en casa nos están viendo", confesó Eva González, que confirmó que el espectador volverá a tener "mucho poder" en la nueva temporada.