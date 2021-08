Javier Nart abandona ‘Todo es mentira’ tras un enfrentamiento con Marta Flich

La presentadora del programa de Cuatro ′Todo es Mentira’, Marta Flich, y el diputado del Parlamento Europeo y antiguo corresponsal de guerra Javier Nart mantuvieron el miércoles un tenso rifirrafe mientras debatían el caso de acoso sexual sufrido por una diputada balear de Podemos. Una discusión que terminó con Nart abandonando el plató.

La opinión del ex de Ciudadanos hizo estallar a Marta Flich. “Yo hace unos años sufrí un atraco en Bruselas…”, empezó. En ese momento Flich le cortó: “pero es que esto no es un atraco. A ti no te atracan por ser hombre, a nosotras si nos acosan por ser mujeres”, le dijo.

“¡Es que ya está bien! ¡Es que se crea un falso debate y una equidistancia que no es correcta! No, Javier, te equivocas. ¡No te lo voy a permitir!”, le dijo la presentadora.

Al volver de la pausa publicitaria, Marta Flich informaba de que Javier Nart había decidido abandonar el plató.