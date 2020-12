Choque en directo entre Paz Padilla y Jorge Javier: "Todo lo que sube baja"

Actualizada 23/12/2020 a las 12:02

Este martes 22 de diciembre se vivió un momento de tensión entre dos de los presentadores más populares de Mediaset, Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez. Mientras la primera presentaba 'Sálvame', el segundo intervenía en directo desde los pasillos de la cadena, donde Kiko Hernández conversaba con otro colaborador, Antonio David Flores, sobre el próximo 'Sábado Deluxe', en el que Jorge Javier se sometería a las preguntas de sus colaboradores.

Jorge Javier acudió al pasillo donde se encontraban ambos en directo para leer la pregunta que Flores había preparado para él. "Estaba en el camerino viendo la tele y he preferido ir a verla en directo", dijo Vázquez, poco antes de desvelarse que la pregunta del colaborador era: "¿Abandonarías la televisión por el teatro?". Ante una pregunta tan poco valiente, el presentador titular del exitoso espacio les remitió a su blog de la revista Lecturas de esta semana, en el que criticaba tanto a Antonio David como a Terelu Campos.

Justo en ese momento, Paz Padilla quiso lanzar una reflexión a Jorge Javier: "Les das caña a unos y otros, y digo: algún día te la darán a ti. Todo lo que sube baja". Ante lo que parecía más una advertencia, el presentador quiso replicar del siguiente modo: "A ti las fiestas no te sientan muy bien. A mí, esa filosofía barata, no. Es muy antiguo".

La también humorista no se quedó callada y continuó con su argumentación: "No es barata, es tan verdad como que sale el Sol. No conozco a nadie que haya estado arriba eternamente", a lo que Vázquez respondió que él ya tenía más que asumido que algún día les dirán que no vuelvan. "El problema es que no te dirán que no vuelvas más, sino que te darán una patada", zanjó Padilla.

"Yo tengo pensamientos más profundos, os envío un beso muy fuerte. Cuando tú vas, yo vengo", concluyó Jorge Javier Vázquez.

Pura moralina de Paz Padilla a Jorge Javier #Socialité404 pic.twitter.com/EmfHmn8dGL — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) December 22, 2020

