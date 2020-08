Terelu Campos amaga con dejar 'Viva la Vida': "No le cojo el teléfono a quien crea que me puede grabar"

Actualizada 17/08/2020 a las 10:52

Las Campos vuelven a estar de actualidad y suman una nueva polémica a su historial. Esta semana, la periodista Laura Fa anunciaba en el programa 'Sálvame' que María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego habrían recibido una oferta para protagonizar la nueva película de Santiago Segura.

Según sus propias palabras, "la idea de Santiago Segura y el guion que tiene en su cabeza será muy peculiar, muy curioso y muy atrevido si acaban protagonizando lo que él quiere". Ante esta primicia, las reacciones de las Campos y del propio director de cine no se han hecho esperar.

María Teresa Campos entraba en 'Sálvame' para hablar de la noticia, pero contradecía la versión que daría después el propio director. "Tener que desmentir estas cosas me puede crear un problema. Yo no sé qué tipo de drogas consume Laura Fa, pero eso no ha pasado. Que podría pasar, y yo encantado, pero no", declaraba Santiago Segura en 'Viva la vida', reprochándole a Laura Fa no haber contrastado la noticia con él.

Las respuestas de Terelu y Carmen Borrego han sido contundentes. Hemos podido ver qué opinaban realmente ambas gracias a la difusión de una llamada que les hicieron desde su programa.

"Mira, perdóname, yo ya he trabajado con Los Javis y yo ya tengo un nivel, en todo caso si me llama Almodóvar, Amenábar. Pero escúchame, ¿qué me quiere poner a mí, de 'pretty woman'? Venga ya los cojones para Santiago, de verdad…", expresaba Terelu Campos.

"Yo estoy de la familia un poco hasta las narices, yo lo que he querido es huir de la familia. No voy a hacer algo con Santiago para que me meta a mis hijos, a mi madre, a mi hermana… Yo, por libre", explicaba Carmen Borrego.

La emisión de estas grabaciones han enfadado a las hijas de María Teresa Campos con 'Viva la vida', ya que confesaban que desconocían que se las estuviera grabando.

"A partir de hoy no voy a coger el teléfono a ningún miembro de este programa. Para mí es una traición. Sé perfectamente con quién he hablado, con el subdirector de este programa. Yo no le cojo el teléfono a alguien que crea que me puede grabar. Yo ya me fui de un programa, me voy de otro, tranquilamente", amenazaba la mayor de las hijas, mientras su hermana intentaba tranquilizarla. "Tampoco te pongas así mujer", le dijo.

Carmen Borrego también ha aprovechado para aclarar que ya hace dos años tuvieron una propuesta de Santiago Segura para hacer una película sobre su familia tras el éxito que había tenido su 'docurreality'.

