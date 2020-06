Mila Ximénez: "No quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer"

Actualizada 24/06/2020 a las 11:07

La semana pasada, la periodista Mila Ximénez entraba en directo por teléfono en su programa, 'Sálvame', para anunciar que padece cáncer de pulmón. Ahora, la colaboradora afronta la enfermedad con fortaleza y muchas ganas de vencer.

"Esto es una guerra entre el cáncer y yo. Tengo cojones para él y cinco más como él", explica Ximénez en una entrevista publicada en la revista 'Lecturas'. "El cáncer me parece un imbécil que se ha instalado en mi vida y no sabe dónde se ha metido. Tengo el as en mi mano", afirma.

"El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo. ¡Tengo mucha guerra que dar todavía!", dice valiente la colaboradora de 'Sálvame'.

"Siento un dolor insoportable, pero no quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer", cuenta. Y de la posibilidad de que por el tratamiento se le caiga el pelo, indica que, aunque le han dicho que no pasará, "les dije que no me importa. Quiero saber que el cáncer no va a más".

En estos momentos cuenta con todo el apoyo de su familia y de un gran amigo, Jorge Javier Vázquez. "Es el amor de mi vida, es mi niño. Lo cuido tanto... No quiero que sufra, ya ha sufrido con el ictus", dice de él.

