Las redes se vuelcan con Mila Ximénez tras anunciar que padece cáncer

Actualizada 18/06/2020 a las 11:40

Mila Ximénez vive el momento más duro de su vida. La colaboradora de 'Sálvame' y rostro habitual en varios programas de Telecinco reveló el pasado martes que padece cáncer de pulmón.

La preocupación por su estado de salud se generalizó entre los compañeros de la periodista y también entre infinidad de famosos, que han querido mandarle su mensaje de ánimo a través de las redes sociales.

Desde que la colaboradora de 'Sálvame' lo hizo público en la tarde de este martes en el programa vía telefónica, son muchos los rostros conocidos de la pequeña pantalla los que han querido mandarle ánimos a la periodista en su lucha contra la enfermedad, que arrancará en apenas unos días.

Ximénez aclaró que va a iniciar un tratamiento de radioterapia y quimioterapia y que no lo había contado antes porque "no quería hacer un espectáculo de ello": "Necesitaba hablar con mi hija y no podía hacerlo hasta que el médico no me dijera el nombre, el apellido y el tratamiento de lo que tengo".

Así, famosos del medio, entre ellos periodistas, presentadores o compañeros de la colaboradora, han expresado lo que sienten a través de las redes sociales.

Mucha fuerza y mucho ánimo, querida compañera @milaximenez. — Risto Mejide (@ristomejide) June 16, 2020

Muchísima fuerza y mucho ánimo, saldrás de esta más fuerte. ¡Estamos contigo! ♥️ @milaximenez — POL BADÍA (@pol_badia) June 16, 2020

Te quiero mucho @milaximenez — Antonio Rossi (@antoniorossi) June 16, 2020

Te mando un abrazo y muchas fuerzas ❤❤ verás que todo saldrá bien @milaximenez ❤❤ — D I N I O (@diniogarcia) June 16, 2020

Lamento escuchar la noticia sobre la enfermedad de Mila. Ánimo y fuerza en esta batalla #BuhoComoTu16J — Hugo Castejon Meneo eo eo eo (@HugoCastejon) June 16, 2020

