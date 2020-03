Amaia vuelve a la Academia de OT: "Cuidado a la hora de decir cosas"

Actualizada 05/03/2020 a las 18:27

Amaia Romero, ganadora de OT 2017, ha vuelto a la Academia. El lugar que le cambió la vida. "Es muy impactante estar aquí", dijo nada más cruzar la puerta. "¡Este olor es único; no va a haber otro olor igual en vuestra vida!", dijo nada más sentarse. "¿Y a qué huele?", le preguntó Jesús. "Huele a Operación Triunfo".

La navarra ha visitado a los concursantes del 'talent' para darles algunos consejos sobre su experiencia antes, durante y después de su paso por el concurso.



Les ha contado que ahora analiza su vida en tres partes: la de antes de OT, en Pamplona, con su familia; la de los tres meses que vivió en la Academia "que son una realidad paralela y que es superintensa" y la de después de OT, "pero vuelves a una realidad que tampoco es la de antes de OT".



Y en esta última etapa es en la que más se ha centrado. "Tienes un nivel de popularidad que no es normal en tres meses, se hacen virales cosas que no eres consciente, pero también aprendes más rápido". Les ha comentado la repercusión que tenía todo después de salir de la Academia y les ha contado alguna anécdota de las situaciones más locas que vivió. "A la hora de decir cosas, yo que hablo sin pensar y decía algo y tenía una repercusión de la que yo no era consciente, de repente eran noticias y se hacían virales en el buen y en el mal sentido", ha dicho.



A la joven también le dio tiempo a cantar algunos temas: 'Quiero que quieras quedarte', que ha cantado en algunos conciertos, pero aún no se ha estrenado; 'Perdona (Ahora sí que sí)', de Carolina Durante y 'Qué nos va a pasar', de La buena vida.



