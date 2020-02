Carlos Herrera apoya a Estrella Morente y llama "pobre boba" a Maialen de OT

Actualizada 26/02/2020 a las 10:33

La concursante navarra de OT, Maialen Gurbindo, se convirtió hace unos días en el objetivo de miles de comentarios en Twitter por dar su opinión sobre la tauromaquia. La navarra de desahogó en una charla con sus compañeros de la academia y fue grabada por el canal 24 horas de programa musical. "A los animales se los puede sacrificar poniéndoles una inyección para que no sufran, o metiéndolos en una plaza, haciéndoles pasar un estrés del copón, clavándoles banderillas en la espalda, mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonándose", dijo la navarra. Y continuó: "Hostia, es que es muy nazi, ¿eh? Ostras, hay que ser muy psicópata, mucho. Y encima te vienen y te dicen que es que da mucho dinero. No me sé las cifras porque no me las sé, pero, si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia limpiando mierda para poder mantenerme mi vida, me quitan dinero y lo meten en la puñetera tauromaquia, porque cogen dinero de tus impuestos. Y si comparas el dinero que generan con el que nos cuesta, nos sale fatal".

Las palabras provocaron muchas reacciones de seguidores y no seguidores de la artista navarra en redes sociales, entre ellos la del periodista radiofónico Carlos Herrera, que se posicionó públicamente en contra de la de Pamplona. "Hablando de Radiotelevisión Española, magnífica intervención de Estrella Morente en el programa Operación Triunfo, donde una pobre boba había dicho tonterías sobre los taurinos", manifestó Herrera refiriéndose así a Maialen, la concursante había manifestado en la Academia en contra de la tauromaquia.

Y es que la polémica tuvo su repercusión en la última gala del programa. Estrella Morente, artista invitada, cogió por sorpresa a RTVE y a la audiencia del talent musical con un prólogo a favor de la tauromaquia en su particular versión del clásico tango 'Volver' de Gardel.

"Ni el torero mata al toro ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte, a solas y en su agonía", así comenzaba la artista andaluza su actuación junto a Nia, concursante favorita de la Gala 5 que obtuvo el privilegio de cantar con Morente.

"Y llegó Estrella Morente y cantó unas letras de Bergamín sobre el torero, un poema de Bergamín dedicado a la tauromaquia", explicó Herrera, antes de declarar que, "como los que ahora critican a Estrella no tienen ni puñetera idea de quién era Bergamín, a lo mejor les calma un poco decirles que al final de su vida Bergamín enloqueció, apoyó a Herri Batasuna".

"A lo mejor por ahí se les baja un poquito la fiebre del coronavirus este políticamente correcto. Muy bien, Estrella Morente, bravo por ella", terminó el locutor.

