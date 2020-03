El miedo al coronavirus llega a la gala 7 de Operación Triunfo

Poder chocar las manos con los concursantes de Operación Triunfo tras sus actuaciones al cruzar la pasarela es uno de los momentos más esperados de las personas que asisten como público a las galas en directo de OT. Pero este domingo esa típica imagen del programa no se produjo en la gala 7 y llamó la atención de los espectadores y, especialmente, de los seguidores del concurso en redes sociales que comentaron este hecho masivamente.

Algunos de ellos incluso cuestionaron a Tinet Rubira, productor de Operación Triunfo 2020, a travé de su perfil de Twitter las razones de este hecho. Ante las numerosas preguntas, Rubira admitió que esta medida se había tomado "por precaución", para evitar un posible contagio de coronavirus de los concursantes.

Esta precaución ante la enfermedad también se dejó notar durante este pasado fin de semana, cuando los concursantes de OT 2020 realizaron su primera salida de la Academia desde que comenzó el programa y tuvieron su primer contacto con la realidad en las primeras firmas de discos en Barcelona, Sevilla, Madrid y Valencia. Miles de seguidores del concurso se acercaron a estos lugares por lo que, ante la alerta por contagio del coronavirus , la organización instó a los fans que iban a estar en contacto con los concursantes que llevasen “las manos muy limpias y desinfectadas”.

La decisión no gustó mucho a algunos de los seguidores y la consideraron desproporcionada, y así lo hicieron notar en las redes sociales.

¿Os habéis dado cuenta que los concursantes cuando cruzan la pasarela no tocan las manos del público? Están comentando que es por el coronavirus. Está muy bien la prevención, pero ayer en la firma de discos se saludaron con miles de personas #OTGala7 #OperaciónTriunfo #OT

-Chicos, quitamos lo de las manos por el coronavirus por precaución. Also OT llevándolos a unas firmas el día anterior al aire libre y solo en Barcelona eran unas 5.000 personas. Es que la pela es la pela #OTGala7 #OTDirecto2M

ot: que los chicxs no choquen las manos con el publico, no vaya a ser que pillen el coronavirus



roberto: que me lanzo al público jejeje✨#OTGala7 https://t.co/lL4Faups1o