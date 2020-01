Maialen y Anne cantarán juntas una canción en euskera en la gala 2 de OT

Actualizada 20/01/2020 a las 17:17

Los concursantes de Operación Triunfo conocen ya los temas que defenderán en la gala 2, que tendrá lugar el próximo 26 de enero.

Tras solventar con buenas críticas su actuación en la gala 1, las navarras Maialen Gurbindo y Anne Lukin tendrán la oportunidad de cantar juntas esta vez.

Compartirán escenario con una canción en euskera: 'Ilargia', de Ken Zazpi. Tras conocerlo, las dos han mostrado su alegría.

El tema grupal de la gala será 'I'll be there for you', la banda sonora de Friends, con el reto de mejorar el homenaje que tributaron a Marisol este domingo, y cuya interpretación no fue del agrado del jurado, ni de los profesores.

El reparto de temas es el siguiente:

-Eva y Flavio: 'Copenhague', de Vetusta Morla

-Rafa y Eli: 'Bonita', de Juanes y Sebastián Yatra

-Gèrard y Hugo: 'Sucker', de Jonas Brothers

-Jesús y Samantha: 'Mediterráneo', de Serrat

-Anaju y Nia: 'Guantanamera', de Celia Cruz

-Bruno y Javy: 'Mucho mejor', de Los Rodríguez

En cuanto a los nominados, que tienen la potestad de elegir sus temas, Ariadna ha optado por 'You know I'm no good', de Amy Winehouse; y Nick por 'Jelous', de Labrinth.

