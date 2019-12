Ariza renuncia a dirigir los informativos de TVE

Actualizada 17/12/2019 a las 08:48

Almudena Ariza se pasó todo el día del lunes informando en directo desde París de las protestas que han paralizado Francia. Y casi al mismo tiempo que contaba en los telediarios la grave crisis del país vecino trascendía otra paralización: la de su nombramiento como directora de los servicios informativos de TVE, un cargo al que ella misma ha renunciado antes siquiera de estrenarlo. La veterana periodista, que iba a debutar como jefa el próximo 1 de enero, comunicó su negativa a sus compañeros tras conocer la escasa participación en el referéndum celebrado para refrendar su nombramiento: apenas el 16% del censo, o lo que es lo mismo 498 votantes de un total de 3.200 electores. Pese a la alta abstención, Ariza obtuvo el apoyo de la mayoría de los que votaron. Logró 308 sufragios a favor (61,8%), 117 en contra (23,5%) y 73 en blanco (14,6).

A la vista de esos números, la presentadora emitió en la tarde del lunes un comunicado en el que daba a conocer una renuncia que nadie esperaba. “Una vez conocidos los resultados del referéndum entre los profesionales de TVE, me veo en la obligación de presentar mi renuncia a la propuesta de dirigir los servicios informativos. Mi candidatura ha sido aprobada, pero por una mayoría que no considero suficiente. De un censo de 3.200 compañeros y compañeras sólo han votado a favor 308 y ha habido 117 votos en contra. Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer”, indica en el texto.

Si a principios de mes fue sorprendente el nombramiento al frente de los informativos de TVE de la actual corresponsal en París, más lo ha sido su rechazo al cargo. Entremedias, Ariza visitó la redacción de TVE con el objetivo de ganar votos, si bien su discurso no caló entre los profesionales con la fuerza que ella planeaba.

SEGUIRÁ DE CORRESPONSAL

La situación ahora la resumía coloquialmente una periodista de la Casa: “No ganamos para disgustos”. Y es que Ariza se había erigido como una apuesta de TVE por la calidad de la información y el salto hacia lo digital. Con su nombramiento frustrado, queda saber si Begoña Alegría, que renunció al considerar que ya había cumplido su etapa, permanecerá en su cargo hasta que se cubra la vacante. Alegría fue elegida por Rosa María Mateo el verano del año pasado, y obtuvo un mayor respaldo (85% de los 855 votos) por parte de los trabajadores de TVE, de los que solo un 5,61% votó en contra.

Ariza, que fue presentadora del ‘Telediario’ e ‘Informe semanal’ antes de salir al extranjero como corresponsal (lleva fuera once años) quiso agradecer a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, que la hubiese propuesto para la jefatura, y le mostró su confianza “en que encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo”.

Tras disculparse “por los inconvenientes” que su decisión pudiese generar, Ariza, de 56 años, anunció que seguirá “desempeñando con la misma ilusión y energía de siempre” su tarea como corresponsal, y finalizó el comunicado deseando feliz navidad.

