Eurovisión 2019: cita con la música, los memes y... Madonna

La 64 edición del Festival de Eurovisión ya está aquí. Este sábado, los veintiséis países que se han clasificado para la final competirán por tomar el testigo de Netta Barzilai, la cantante que logró el primer puesto para Israel el año pasado. Si hay una nota discordante este año con respecto a los anteriores es la polémica por la celebración de la cita en Tel Aviv. Y es que numerosas voces críticas han puesto de relieve la incongruencia del tradicional mensaje conciliador y pacífico del certamen con la también tradicional escalada de violencia del país con Palestina. Las protestas no han cesado, tanto fuera como dentro del propio concurso: durante la segunda semifinal, varios agentes de seguridad expulsaron a una activista que lucía la bandera palestina en su camiseta y portaba una pancarta de protesta en la que podía leerse “Atrévete a soñar (el lema de este año) con el final del apartheid”.

En el terreno de lo puramente musical, la cita de este año parece abocada a repetir los mismos tópicos de años anteriores. En los ensayos se ha podido ver variedad pero son pocos los países que llegan con propuestas realmente originales. No faltará la música electrónica, las señas de identidad de cada país en la puesta en escena ni las acrobacias. En este sentido, quizá Australia es el país que ha apostado de una manera más firme por diferenciarse e impactar a los doscientos millones de espectadores que suelen seguir la final del concurso cada año. La cantante Kate Miller-Heidke interpretará el tema ‘Zero Gravity’ suspendida sobre un mastil flexible a prueba de vértigo. El número en sí, respaldado con una canción potente, la ha alzado como una de las grandes favoritas de este año.

Pese a todo, parece que el neerlandés Duncan Laurence se hará con la victoria con su canción ‘Arcade’, a la vista de la mayoría de apuestas y de la opinión de no pocos expertos. Le sigue de cerca Suecia. ‘Too Late for Love’, en voz de John Lundvik, destila sobriedad y elegancia. Ambas son, curiosamente, dos de las canciones más opuestas al estilo de ‘Toy’, la ganadora del pasado año. Y es que, desde el triunfo del portugués Salvador Sobral en 2017, se puede afirmar sin dudas que los tiempos en los que había “canciones eurovisivas” ya son cosas del pasado. Las opciones siguen ahí: unos se desmarcan, otros acaparan protagonismo, pero el televoto de la gran final es lo que cuenta. En 2018, sin ir más lejos, la albanesa Eleni Foureira, representante de Chipre con ‘Fuego’, apenas era conocida el día de la primera semifinal y, cuatro días más tarde, estuvo a punto de proclamarse vencedora.

LA HORA DE 'LA VENDA'

Miki Núñez, exconcursante de Operación Triunfo 2018, se enfrentará este sábado al veredicto de Europa con una canción que ha dividido a los fans desde que fuera elegida. Con la inconfundible firma del grupo La Pegatina, el aire festivo y ‘de charanga’ de ‘La venda’ es una apuesta arriesgada, también muy alejada de ‘Tu canción’, de Amaia y Alfred. Eso, unido al hecho de que el catalán actuará en la segunda mitad (algo que suele favorecer a la hora de conseguir votos), a lo mejor da la sorpresa y logra una buena posición.

Ahora solo queda esperar un momento que, seguro, va a romper los esquemas del festival: la esperada actuación de Madonna. No es la primera estrella del pop internacional que se anima a dar un color especial a la cita eurovisiva. Justin Timberlake ya actuó como artista invitado en 2016, cuando interpretó su por aquel entonces recién estrenado tema 'Can't Stop The Feeling!'. Teniendo en cuenta que la ambición rubia no da puntada sin hilo y que es conocida, en buena parte, por su activismo político, veremos si trae algún mensaje bajo el brazo más allá de sus canciones.

A partir de este momento, nada está asegurado. Bueno, una cosa sí: que no faltarán los memes.

Los 26 participantes de Eurovisión 2019: Grecia, Bielorrusia, Serbia, Chipre, Estonia, República Checa, Australia, Islandia, San Marino, Eslovenia, Macedonia del Norte, Países Bajos, Albania, Suecia, Rusia, Azerbaiyán, Dinamarca, Noruega, Suiza, Malta, Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido e Israel.

