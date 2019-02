Miki graba en Barcelona el videoclip de 'La venda' para Eurovisión

Actualizada 14/02/2019 a las 15:45

El representante de España en el Festival de Eurovisión 2019, Miki, graba estos días en San Cugat del Vallés (Barcelona) el videoclip del tema 'La venda', carta de presentación ante los espectadores europeos y que RTVE estrenará el próximo mes de marzo.



Según ha informado la Corporación pública, las claves de la propuesta de España para el certamen europeo son "una fiesta y un mensaje positivo", una producción "llena de buen rollo y vitalidad que buscará contagiar a toda Europa la energía del candidato eurovisivo y el mensaje de la canción: despojarse de los prejuicios y ser uno mismo".



"El videoclip va a ser una combinación de muchas cosas guays: mucho color, mucha fiesta, gente bailando... Muchas cosas divertidas y con mensaje que hay que ir entendiéndolas. Que se vea la metáfora, el mensaje de la canción, explicado en el vídeo", ha contado Miki durante la grabación del videoclip de 'La venda'.



Asimismo, ha destacado que "tanto la puesta en escena como el videoclip son muy importantes para quien no entienda la letra". "Se tiene que entender perfectamente el mensaje, que no es solamente fiesta y bailar: que tiene que caérsenos la venda, que tienes que quererte más, cómo podemos mejorar nuestro día a día...", ha subrayado.



"La canción y el videoclip tienen que ir de la mano y van a ser yo", ha añadido Miki, que ha aportado junto al compositor de la canción, Adrià Salas (La Pegatina), algunas ideas a un video en el que la clave será la naturalidad. "Me han dicho que sea muy natural, que sea yo mismo, que es lo que a mí me gusta ser natural y que salga orgánico", ha apostillado.



RTVE ha indicado que Adrià Pujol y Fèlix Cortés, de Nebraska Produccions, son los directores del videoclip. "Cuando escuchamos la canción el concepto era que la gente se quite la venda, que salga a disfrutar, el contagio de que la vida es bonita, la ilusión", ha afirmado Pujol.



Grabado en el Mercantic de San Cugat del Vallés --un mercado de antigüedades--, el videoclip tendrá a Miki como gran protagonista, pero también lo será el "contagio" de 'La venda' para que la gente se sume a la fiesta. "Ha sido divertido trabajar con Miki. Es muy fácil, enseguida hace lo que le pides, y propone. Nosotros queríamos que fuera él, que se sintiera cómodo. Es su videoclip y cuando alguien está fresco, y canta lo que le sale de dentro, es cuando realmente transmite", ha añadido.



GIRA EUROPEA



Miki promocionará 'La venda' por Europa antes del Festival de Eurovisión de mayo. Estará en Estocolmo, sede del Melodifestivalen, la preselección sueca para elegir a su representante para Tel Aviv. El 8 de marzo tendrá lugar una pre-party organizada por OGAE Suecia en el que el representante español abrirá su presencia europea.



El cantante participará también en el 'Eurovision in Concert de Amsterdam' del 6 de abril, en el que estarán también algunos de los artistas ya confirmados por sus países como Paenda (Austria), Bilal (Francia), Jonida (Albania) o Eliot (Bélgica), entre otros.



La tercera fecha confirmada es la 'EurovisionSpain Pre-Party', que tendrá lugar por tercer año consecutivo en Madrid y en la que ejercerá de anfitrión de la fiesta madrileña que tendrá lugar el 19 y 20 de abril en la Sala La Riviera.

