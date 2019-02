Cristina Ramos desata el 'furor' en las redes en la final de Got Talent de EE UU

Actualizada 12/02/2019 a las 11:27

La artista grancanaria Cristina Ramos ha desatado el 'furor' en las redes sociales al interpretar un versión del clásico de Blondie, 'Call Me', en la final de AGT The Champions, emitida durante la pasada noche en la cadena estadounidense NBC.



La interpretación realizada por Ramos de 'Call Me' ha conseguido en apenas cinco horas casi el medio millón de reproducciones en Facebook, según informó el equipo de la artista.



Además en la final de AGT The Champions han actuado artistas destacados de todas las ediciones que el formato Got talent tiene en todo el mundo en sus 13 años de vida, tales como Paul Potts, Susan Boyle, Darcy Lynne o el famoso mago Shim Lim, protagonizando una velada "histórica", en la que actuaron todos juntos haciendo "el mayor espectáculo de la historia de la televisión", según Simon Cowell.





La próxima semana se publicarán los resultados de las votaciones de los superfans, que elegirán primero al TOP 5 y de ahí saldrá el ganador de Américas Got Talent The Champions.



Te puede interesar

Selección DN+