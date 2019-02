Sergio Ramos y Pilar Rubio anuncian la fecha de su boda en El Hormiguero

El futbolista del Real Madrid y capitán de la Selección Española de Fútbol, Sergio Ramos, y su prometida, la colaboradora de televisión, Pilar Rubio, acudieron el lunes 'en pack' al plató de El Hormiguero en una divertida noche llena de sorpresas. Sin duda, la que más a trascendido ha sido la de la fecha y el lugar de su boda, que se celebrará el 15 de junio en Sevilla."Así viene menos gente", ha bromeado el futbolista al mencionar el por qué de la localización. Además, han revelado que será una boda privada, en la que no habrá ni móviles ni cámaras para que los invitados se sientan cómodos sin la presión de las redes sociales y, sobre el entretenimiento, han dado una importante pista: "Va a haber algo muy gordo y no es flamenquito. Es top", ha finalizado Pilar.

La visita de Sergio y Pilar a El Hormiguero ya empezó con novedades. De hecho, el futbolista sorprendió al público cogiendo el testigo de Pablo Motos, presentador del programa. El sevillano ha bailado - como viene siendo habitual en el inicio del programa- y ha mandado a la publicidad nada más arrancar antes de presentar al 'invitado' de la noche: Pablo Motos. Bromas aparte y con cada uno dentro de su papel, la pareja formada por el sevillano y la colaboradora del programa ha querido mostrar el cariño que tienen hacia el presentado con un regalo. Le han comprado una especial obra de arte que representa una hormiga sobre cobre pulido.

"Esta noche se junta lo profesional y lo personal. Todo el mundo te conoce en lo profesional, pero yo te conozco mucho en lo personal y espero que esta noche todo el mundo te conozca", ha contestado Pablo Motos al comienzo de su entrevista con el futbolista.

LA PEDIDA

El pasado mes de agosto, Sergio Ramos y Pilar Rubio celebraban 6 años de amor y sorprendieron a todos con el anuncio de su boda en las redes sociales. Tras haber dado la bienvenida a su tercer hijo en marzo, Sergio y Pilar decidieron dar el paso. Fue el pasado 17 de julio cuando anunciaron la feliz noticia a través de sus redes sociales. "Ha dicho que sí. Te quiero... para siempre", dijo el futbolista. "He dicho que sí", añadía la presentadora junto a una foto en la que aparecían de lo más enamorados.

Ha dicho que sí | She said yes

Te quiero... para siempre, @PilarRubio_ .

I love you... forever.

❤❤ pic.twitter.com/7GayDAZ4Mi