La artista navarra Amaia Romero, ganadora de la pasada edición de Operación Triunfo, vuelva a casa por Navidad. Aunque ya estaba anunciada su actuación en la gala final de esta edición, la cantante ha acudido esta mañana a la academia a estar con los concursantes de la edición de 2018, entre los que se encuentra la pamplonesa Natalia.Los fanes han podido contemplar por fin el encuentro entre las dos pamplonesas, momento esperado después de Amaia Romero revelase a los medios estar abierta a una posible colaboración entre ambas.

Los concursantes, que han confesado que esperaban esta visita, han escuchado los consejos que Amaia Romero ha querido transmitirles. La vuelta a la realidad, la salida de "esta realidad paralela que es OT" o los miedos que sintió la navarra al abandonar la academia han sido algunos de los temas que la de Mendillorri ha querido contar a los concursantes de la edición de 2018.

Amaia Romero no ha querido desaprovechar la oportunidad para dar una vuelta por la academia y "volver a las rutinas de OT". "Es una experiencia venir aquí, es rarísimo, qué nostalgia.Pensaba que al sentarme se me iban a ir los nervios, pero no. Es como si entrase por la puerta y volviese de repente la rutina del día a día en la academia", ha explicado Amaia.

Pablo Alborán, artista invitado a la gala final de Operación Triunfo 2018, también visitará esta mañana a los concursantes en la academia.

AMAIA ROMERO, PABLO ALBORÁN, ROZALÉN Y DAVID OTERO

Además de Amaia Romero y Pablo Alborán, que han querido acercarse hasta la casa de los triunfitos antes de la final, los artistas Rozalén y David Otero actuarán en la gala final de esta edición de Operación Triunfo en la que otra navarra podrá resultar ganadora.

